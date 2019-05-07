Ученые назвали главную причину высокого уровня преждевременной смерти





Эксперты изучили данные Центров контроля и профилактики болезней о сопутствующих факторах, приведших к летальному исходу в случаях с 48 млн человек за период 1999-2017 годов. Американские ученые в ходе анализа информации скорректировали коэффициент смертности по возрасту среди пациентов 35-84 лет, скончавшихся от сердечной недостаточности.Исследователи заметили, что в последние шесть лет, несмотря на высокие достижения в терапии дисфункции сердца, наблюдается все больше случаев гибели людей от этих проблем. С каждым годом возрастает количество таких больных, и не всегда медики могут обрадовать их благоприятным прогнозом. Изменить тревожную ситуацию, считают специалисты, можно путем снижения факторов риска, включая гипертонию, диабет, ожирение.