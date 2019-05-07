АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Google представит новое оборудование на ежегодной конференции
EUR 73.11 USD 65.34
Курс валют на 07.05.2019

Ученые назвали главную причину высокого уровня преждевременной смерти

В последнее время наблюдается увеличение количества случаев сердечной недостаточности, вызванной в большинстве случаев ожирением и диабетом, у людей до 65 лет. Недуги сердца ученые из Северо-Западного Университета в США считают главной причиной ранней смертности.
Ученые назвали главную причину высокого уровня преждевременной смерти

Эксперты изучили данные Центров контроля и профилактики болезней о сопутствующих факторах, приведших к летальному исходу в случаях с 48 млн человек за период 1999-2017 годов. Американские ученые в ходе анализа информации скорректировали коэффициент смертности по возрасту среди пациентов 35-84 лет, скончавшихся от сердечной недостаточности.

Исследователи заметили, что в последние шесть лет, несмотря на высокие достижения в терапии дисфункции сердца, наблюдается все больше случаев гибели людей от этих проблем. С каждым годом возрастает количество таких больных, и не всегда медики могут обрадовать их благоприятным прогнозом. Изменить тревожную ситуацию, считают специалисты, можно путем снижения факторов риска, включая гипертонию, диабет, ожирение.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 13:13

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дочь Любови Толкалиной Мария
Медики развенчали распространенные мифы
Ученые создали датчик для определения
Олег Газманов почтил память погибшего в
Автор последнего интервью с Ириной
Porsche тестирует неизвестный прототип
Microsoft Edge получит режим Internet
Сын актера Юрия Белова стал бездомным
Ученые назвали главную причину высокого
Госсекретарь США Майк Помпео
На спортивной фигуре Дженнифер Лопес
В Великобритании испытали первый в мире
Отец Меган Маркл Томас поделился
Skoda опубликовали тизер обновленного
Рита Дакота поделилась переживаниями о
«Главбух. История одной фирмы» от
Елена Малышева показала, как она
Гимнастка Яна Кудрявцева
Слон напал на женщину в Китае
Андрей Малахов встал на защиту дочери
Google представит новое оборудование на
«Аксюта и бандочка должны ответить»:
По хитам Татьяны Булановой сняли сериал
ФАС не поддерживает ограничение
Андрей Разин установит на могилу
В Великобритании нашли самую красивую
Экс-участница «Дома-2» Ольга Сударкина
Хаотичные движения звезд могут
Дочь Ольги Рапунцель носит шапочку в
Volkswagen расскажет об электромобилях
Просмотреть все новости