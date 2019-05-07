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По хитам Татьяны Булановой сняли сериал «Никогда не говори «Никогда»

По хитам певицы Татьяны Булановой сняли телесериал под названием «Никогда не говори «Никогда». Действия разворачиваются вокруг девушки, которая мечтает стать знаменитой.

По хитам Татьяны Булановой сняли сериал «Никогда не говори «Никогда»

В телесериале «Никогда не говори «Никогда» будет показано, как главной героине пришлось преодолеть ярое сопротивление родителей. Также в фильме будет описана история не только о дороге к сцене, но и противостояния родных сестер, которые полюбят одного мужчину. Девушкам придется найти выход из сложившейся ситуации, чтобы они не потеряли друг друга.

По хитам Татьяны Булановой сняли сериал «Никогда не говори «Никогда»

Сама Татьяна Буланова рассказала, что она не стала прототипом героини для сериала, и он не является ее биографией. Многосерийный фильм был снят по хитам исполнительницы. Действия в кинокартине разворачиваются в 90-х годах прошлого столетия, когда на эстраде начали появляться новые звезды. В сериале будут задействованы многие музыкальные композиции того времени. Также Татьяна Буланова рассказала, что ей проект «Никогда не говори «Никогда» понравился, и она вновь пережила некоторые события из своей жизни.



 
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Культура
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:39

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