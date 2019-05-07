«Главбух. История одной фирмы» от «Главбуха» подписчикам





Этот фильм был снят по заказу одного из самых крупных изданий для бухгалтеров в России, журнала «Главбух». Стоит сказать, что фильм в качестве поздравления с профессиональным праздником всех подписчиков это не первый случай в истории издания. В 2011 году по заказу редакции журнала был снят иронический детектив «День главбуха», а в 2012 году «День главбуха-2».Фильм «Главбух. История одной фирмы», был сделан как киноальманах, состоящий из трёх отдельных киноновелл. В этом фильме попытались проследить три временных исторических промежутка в жизни России на примере одной фирмы. Названия новелл вполне могут соответствовать некоторым этапам в истории развития страны. Вера, Надежда и Любовь, эти три омонима как никогда актуальны для нашей страны и сейчас.История первая, Вера. В этой истории говорится о событиях далёкого 1994 года. Этой датой создатели фильма, как бы обращаются к своим первым подписчикам, ведь журнал издаётся с 22 апреля 1994 года. В киноновелле рассказывается история брата и сестры решивших открыть совместный бизнес. Сестра выступила бухгалтером, а брат генератором идей. В один прекрасный момент, у них возникает идея взять кредит на номинального и фиктивного директора. Концовка у этой новеллы фееричная и неожиданная, как и сами «девяностые».Надежда, история, в которой рассказывается о служебном романе представителей офисного планктона. История о том как простой скромный и вдумчивый бухгалтер встретил эффектную и амбициозную сотрудницу отдела развития той же компании. В определённый момент парень решает помочь девушке и идёт на очень благородный, но не очень честный поступок.Любовь. Так называется третья история киноальмонаха. И рассказывает она соответственно о любви. О любви беззаветной и сметающей все преграды. Начинается она с переписки сотрудницы бухгалтерии с весьма странным сотрудником фирмы. Как выясняется, этому сотруднику не нужна зарплата. Переписка приводит к путешествию девушки на крайний Север. Эта история напоминает, как любили раньше, когда не было ни интернета, ни гаджетов, ни соцсетей.Режиссерами короткометражек стали Александр Иринархов (первая часть — «Вера»), Руслан Братов («Надежда»), Иван Соснин («Любовь»). В киноальманахе снялись Александр Баширов, Ирина Пегова, Анастасия Пронина, Никита Еленев, Андрей Благословенский, Никита Кукушкин, Соня Райзман.