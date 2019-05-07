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«Главбух. История одной фирмы» от «Главбуха» подписчикам

В день главного бухгалтера, который по сложившейся традиции отмечается 22 апреля, состоялась премьера художественного фильма «Главбух. История одной фирмы».
Этот фильм был снят по заказу одного из самых крупных изданий для бухгалтеров в России, журнала «Главбух». Стоит сказать, что фильм в качестве поздравления с профессиональным праздником всех подписчиков это не первый случай в истории издания. В 2011 году по заказу редакции журнала был снят иронический детектив «День главбуха», а в 2012 году «День главбуха-2».
«Главбух. История одной фирмы» от «Главбуха» подписчикам

Фильм «Главбух. История одной фирмы», был сделан как киноальманах, состоящий из трёх отдельных киноновелл. В этом фильме попытались проследить три временных исторических промежутка в жизни России на примере одной фирмы. Названия новелл вполне могут соответствовать некоторым этапам в истории развития страны. Вера, Надежда и Любовь, эти три омонима как никогда актуальны для нашей страны и сейчас.

История первая, Вера. В этой истории говорится о событиях далёкого 1994 года. Этой датой создатели фильма, как бы обращаются к своим первым подписчикам, ведь журнал издаётся с 22 апреля 1994 года. В киноновелле рассказывается история брата и сестры решивших открыть совместный бизнес. Сестра выступила бухгалтером, а брат генератором идей. В один прекрасный момент, у них возникает идея взять кредит на номинального и фиктивного директора. Концовка у этой новеллы фееричная и неожиданная, как и сами «девяностые».

Надежда, история, в которой рассказывается о служебном романе представителей офисного планктона. История о том как простой скромный и вдумчивый бухгалтер встретил эффектную и амбициозную сотрудницу отдела развития той же компании. В определённый момент парень решает помочь девушке и идёт на очень благородный, но не очень честный поступок.

Любовь. Так называется третья история киноальмонаха. И рассказывает она соответственно о любви. О любви беззаветной и сметающей все преграды. Начинается она с переписки сотрудницы бухгалтерии с весьма странным сотрудником фирмы. Как выясняется, этому сотруднику не нужна зарплата. Переписка приводит к путешествию девушки на крайний Север. Эта история напоминает, как любили раньше, когда не было ни интернета, ни гаджетов, ни соцсетей.


Режиссерами короткометражек стали Александр Иринархов (первая часть — «Вера»), Руслан Братов («Надежда»), Иван Соснин («Любовь»). В киноальманахе снялись Александр Баширов, Ирина Пегова, Анастасия Пронина, Никита Еленев, Андрей Благословенский, Никита Кукушкин, Соня Райзман.



 
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Добавил: Роман Сегодня, 12:25

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