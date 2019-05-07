В Великобритании нашли самую красивую девушку-сантехника





Девушка-сантехник рассказала, что отец научил ее, как правильно паять трубы и ремонтировать различные неполадки. Карли Гэйл неоднократно просила родственника, чтобы тот обучил ее данной профессии, но он наотрез отказался это делать. Мужчина не хотел, чтобы дочка шла по его стопам, он считает, что профессия сантехника весьма тяжелая.Карли Гэйл сообщила, что поступила в ремесленное училище, где была единственной девушкой. Также она рассказала, что многие довольно предвзято относятся к женщинам-сантехникам. Некоторые люди сомневаются, что девушка может быть достаточно квалифицирована, чтобы оказать качественные услуги. Девушка-сантехник тщательно следит за своей внешностью и этим привлекла к себе внимание окружающих. Она рассказала, что данная работа приносит ей хороший доход.