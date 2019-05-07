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Актриса Эми Шумер впервые стала мамой

Голливудская актриса Эми Шумер 5 мая впервые стала мамой. Об этом знаменитость сообщила на своей странице в социальной сети Instagram.
Актриса Эми Шумер впервые стала мамой

Актриса Эми Шумер наиболее известна по роли в фильме «Красотка на всю голову», но еще она прекрасно выступает со стендап номерами. Знаменитость вышла замуж за Криса Фишера в феврале прошлого года, а в октябре пара уже сообщила о том, что в их семье скоро будет пополнение. Беременность протекала с некоторыми осложнениями. Во втором триместре будущей маме пришлось лечь в больницу из-за гиперемезиса. Также она сократила число своих публичных выступлений.

Эми Шумер родила сына 5 мая в 22:55. Она написала в своем блоге в Instagram: «Наш королевский ребенок родился». Как решили подписчики, этим она намекнула на Меган Маркл, которая также родила через несколько часов.

Подписчики с удовольствием поздравили звезду с пополнением. «Вы сделали это! Поздравления вам всем троим! Чудо рождения – это настоящая магия», «Посылаю тебе всю свою любовь! Восхитительная мама», - писали фолловеры.



 
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ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 10:49

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