Актриса Эми Шумер впервые стала мамой

Актриса Эми Шумер наиболее известна по роли в фильме «Красотка на всю голову», но еще она прекрасно выступает со стендап номерами. Знаменитость вышла замуж за Криса Фишера в феврале прошлого года, а в октябре пара уже сообщила о том, что в их семье скоро будет пополнение. Беременность протекала с некоторыми осложнениями. Во втором триместре будущей маме пришлось лечь в больницу из-за гиперемезиса. Также она сократила число своих публичных выступлений.Эми Шумер родила сына 5 мая в 22:55. Она написала в своем блоге в Instagram: «Наш королевский ребенок родился». Как решили подписчики, этим она намекнула на Меган Маркл, которая также родила через несколько часов.Подписчики с удовольствием поздравили звезду с пополнением. «Вы сделали это! Поздравления вам всем троим! Чудо рождения – это настоящая магия», «Посылаю тебе всю свою любовь! Восхитительная мама», - писали фолловеры.