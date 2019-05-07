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Британские СМИ прогнозируют новый апокалипсис

Британские СМИ прогнозируют новый апокалипсис, основываясь на библейских предсказаниях. Статья с соответствующим заключением опубликована в издании Daily Express.
Британские СМИ прогнозируют новый апокалипсис

В основном авторы статьи аргументируют свою теорию увеличением в космосе объектов, которые потенциально могут столкнуться с Землей. Конспирологи уверены, что, несмотря на постоянный контроль за этими объектами, существует вероятность изменения их орбит, а это приведет к столкновению и вызовет апокалипсис. Предпосылки такого сценария были обнаружены в Библии, о чем утверждает американский евангелист Пол Берли.

Некоторые любители теории заговоров считают, что причиной конца света станет не метеоритный дождь, а смена полюсов планеты, которая будет вызвана падением небесных тел на поверхность Земли. В принципе, науке известно, что смена полюсов уже происходила. Однако до следующего подобного события не менее 500 тысяч лет. Кроме этого, вероятность воздействия астероидов на магнитное поле планеты очень маленькая.

Ученые опровергают все сценарии, которые предрекают конспирологи, называя их необоснованными, а иногда даже и абсурдными. Напомним, что Земля пережила уже несколько десятков предсказанных апокалипсисов, которые так и не наступили. Специалисты не советуют напрасно верить во все, что говорят любители теории заговоров, а обращать свое внимание только на настоящую науку, которая действительно следит за состоянием этого мира, передает издание ПолитРоссия.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 10:35

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