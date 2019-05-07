АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Разработан «умный» чемодан для помощи слепым людям в аэропортах
EUR 73.11 USD 65.34
Курс валют на 07.05.2019

«Спортивные извращения»: Стас Костюшкин похвастался перед поклонниками силовой тренировкой

Стас Костюшкин не перестает удивлять фанатов своей физической формой. Популярный российский исполнитель похвастался перед поклонниками силовой тренировкой, разместив соответствующий ролик в Instagram.

«Спортивные извращения»: Стас Костюшкин похвастался перед поклонниками силовой тренировкой

Певец опубликовал в личном блоге видео, где демонстрирует несколько непростых упражнений в тренажерном зале. Свои занятия Костюшкин назвал «спортивными извращениями», несмотря на то, что ему пришлось прилагать немало сил для выполнения заданий тренера. Так, звезде отечественной эстрады пришлось попотеть, отжимаясь от натянутого ремня, поднимая штангу с гирями, которые могут упасть.

Подписчики Стаса Костюшкина восхитились тем, как усердно артист работает над своим телом и оставили массу восторженных комментариев: «Как это сложно!», «Геракл», «А есть что-то, что Вам не под силу? Вы умница и трудяга!».



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:27

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дочь Ольги Рапунцель носит шапочку в
Volkswagen расскажет об электромобилях
Актриса Эми Шумер впервые стала мамой
Британские СМИ прогнозируют новый
«Спортивные извращения»: Стас Костюшкин
Huawei представила смартфон Honor 20
Максим Фадеев не может радоваться дню
В «Шереметьево» разыскивают людей,
«Интересно, до какого дна может
Разработан «умный» чемодан для помощи
Звезда «Дома-2» Розалия Райсон
Лауреат Нобелевской премии Джозеф
Эксперты Минздрава рассказали, как
LADA XRay Cross проверили на
Милена Безбородова отказалась давать
Екатерина Шпица объяснила, почему ее
Windows 10 получит встроенное ядро Linux
Британцы считают героиней стюардессу,
Белла Рэмси увидит «Игру престолов»
Ученые создали искусственный интеллект,
Юлия Меньшова с дочерью Таисией
Илья Яббаров вместо помощи сыну
Huawei троллит Samsung огромным
"Давайте гасить цинизм": журналист
Участница проекта "Дом-2" Марина
Телеведущая Ольга Орлова сравнила
«Как женщины это делают?»: Принц Гарри
Экс-участница проекта "Дом-2" Алена
Звезду "Дома-2" Ксению Бородину
Названы 7 продуктов питания для
Просмотреть все новости