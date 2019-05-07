«Спортивные извращения»: Стас Костюшкин похвастался перед поклонниками силовой тренировкой

Певец опубликовал в личном блоге видео, где демонстрирует несколько непростых упражнений в тренажерном зале. Свои занятия Костюшкин назвал «спортивными извращениями», несмотря на то, что ему пришлось прилагать немало сил для выполнения заданий тренера. Так, звезде отечественной эстрады пришлось попотеть, отжимаясь от натянутого ремня, поднимая штангу с гирями, которые могут упасть.Подписчики Стаса Костюшкина восхитились тем, как усердно артист работает над своим телом и оставили массу восторженных комментариев: «Как это сложно!», «Геракл», «А есть что-то, что Вам не под силу? Вы умница и трудяга!».