Разработан «умный» чемодан для помощи слепым людям в аэропортах
Специалисты Университета Карнеги-Меллона и Института робототехники CMU с целью повысить безопасность и независимость путешественников с нарушением зрения в аэропортах разработали «умное» приложение, а ученые из Токийского университета предложили интеллектуальный чемодан. Устройство предупреждает слепых людей о препятствиях, помогая им искать свободный путь, чтобы избежать возможных столкновений.
Исследователи представили свои разработки на конференции CHI-2019 в Глазго (Шотландия). Скользящий чемодан издает сигнал тревоги, когда незрячий человек приближается к объекту. Устройство BBeep оснащено навигационным приложением, предоставляющим пользователю пошаговые звуковые инструкции, как добраться до выхода на посадку, комнату отдыха или ресторан. Вспомогательная система имеет камеру для отслеживания пешеходов на пути путешественника с нарушенным зрением и рассчитывает момент вероятного столкновения.
Зрячие люди, как отмечают разработчики, уступают дорогу, заметив слепого человека, но иногда они отвлекаются на смартфоны или заняты разговором. Скользящий аппарат, отслеживает текстуру пола и подает серию звуковых сигналов за 5 секунд до столкновения, а их частота увеличивается до 2,5 секунды, когда столкновение неизбежно.
На испытаниях в аэропорту шесть слепых участников катили по чемодану в одной рукой и использовали белую трость в другой, маневрируя в людных местах. Они шли по одинаковому маршруту в трех разных режимах – без сигналов, с предупреждением, передающимся пользователю через гарнитуру, и с воспроизводившимися через динамик звуками. За их безопасностью следил специалист. Режим громкоговорителей оказался наиболее эффективным.
В аэропорту Питтсбурга протестировали и приложение NavCog. Оно адаптируется под маяки Bluetooth, размещенные в разных точках воздушной гавани, и дает указания слепому человеку, опираясь на карту терминала. Десять незрячих людей испытали программу на iPhone 8. Они хорошо преодолевали препятствия на пути, допуская лишь малейшие погрешности, в считанные минуты самостоятельно добирались до кассы, уборной, ресторана
Исследователи представили свои разработки на конференции CHI-2019 в Глазго (Шотландия). Скользящий чемодан издает сигнал тревоги, когда незрячий человек приближается к объекту. Устройство BBeep оснащено навигационным приложением, предоставляющим пользователю пошаговые звуковые инструкции, как добраться до выхода на посадку, комнату отдыха или ресторан. Вспомогательная система имеет камеру для отслеживания пешеходов на пути путешественника с нарушенным зрением и рассчитывает момент вероятного столкновения.
Зрячие люди, как отмечают разработчики, уступают дорогу, заметив слепого человека, но иногда они отвлекаются на смартфоны или заняты разговором. Скользящий аппарат, отслеживает текстуру пола и подает серию звуковых сигналов за 5 секунд до столкновения, а их частота увеличивается до 2,5 секунды, когда столкновение неизбежно.
На испытаниях в аэропорту шесть слепых участников катили по чемодану в одной рукой и использовали белую трость в другой, маневрируя в людных местах. Они шли по одинаковому маршруту в трех разных режимах – без сигналов, с предупреждением, передающимся пользователю через гарнитуру, и с воспроизводившимися через динамик звуками. За их безопасностью следил специалист. Режим громкоговорителей оказался наиболее эффективным.
В аэропорту Питтсбурга протестировали и приложение NavCog. Оно адаптируется под маяки Bluetooth, размещенные в разных точках воздушной гавани, и дает указания слепому человеку, опираясь на карту терминала. Десять незрячих людей испытали программу на iPhone 8. Они хорошо преодолевали препятствия на пути, допуская лишь малейшие погрешности, в считанные минуты самостоятельно добирались до кассы, уборной, ресторана
Наука / Авторские новости
Добавил: Ева Вит Сегодня, 09:53