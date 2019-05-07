В «Шереметьево» разыскивают людей, снявших скандальный ролик
В Сети появилась видеозапись комментариев посадки горящего самолета Sukhoi Superjet 100, принадлежащего компании «Аэрофлот». В ролике молодые люди в грубой форме комментируют происходящее, высмеивая сложившуюся ситуацию.
5 мая самолет Москва - Мурманск совершил аварийную посадку из-за возникшей неполадки. Транспортное средство решено было вернуть в аэропорт вылета. После того, как самолет сел, произошло возгорание, в результате которого погиб 41 человек. В Сети появился ролик, где неизвестные люди грубо комментируют трагедию, снимая происходящее на телефон.
Пользователи, посмотревшие ролик, предположили, что это видео было снято сотрудниками аэропорта. В «Шереметьево» заявили, что уже разыскивают этих людей.
На видео видно, как совершает посадку горящий самолет, съемка ведется из помещения. Голоса за кадром цинично обсуждают происходящее. Девушка предположила, что в самолете есть пострадавшие, а молодой человек сказал, что посадка прошла нормально «с огоньком». Также слышен смех за кадром.
Как сообщает издательство Nation News, в «Шереметьево» указали, что в ближайшее время сделают официальное заявление относительно этого факта.
5 мая самолет Москва - Мурманск совершил аварийную посадку из-за возникшей неполадки. Транспортное средство решено было вернуть в аэропорт вылета. После того, как самолет сел, произошло возгорание, в результате которого погиб 41 человек. В Сети появился ролик, где неизвестные люди грубо комментируют трагедию, снимая происходящее на телефон.
Пользователи, посмотревшие ролик, предположили, что это видео было снято сотрудниками аэропорта. В «Шереметьево» заявили, что уже разыскивают этих людей.
На видео видно, как совершает посадку горящий самолет, съемка ведется из помещения. Голоса за кадром цинично обсуждают происходящее. Девушка предположила, что в самолете есть пострадавшие, а молодой человек сказал, что посадка прошла нормально «с огоньком». Также слышен смех за кадром.
Как сообщает издательство Nation News, в «Шереметьево» указали, что в ближайшее время сделают официальное заявление относительно этого факта.
Происшествия
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 10:02