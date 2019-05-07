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Лауреат Нобелевской премии Джозеф Стиглиц уверен в необходимости закрыть криптовалютный рынок

Лауреат Нобелевской премии, известный экономист Джозеф Стиглиц высказал свое мнение по поводу популярного сегодня рынка криптовалюты. Он считает, что биткоины и альткоины необходимо прикрыть, поскольку они негативно сказываются на мировой экономике.
Лауреат Нобелевской премии Джозеф Стиглиц уверен в необходимости закрыть криптовалютный рынок

Экономист уверен в неэффективности использования любого вида криптовалют, поскольку они мешают созданию прозрачной финансовой системы, позволяя совершать нелегальные операции. Также не редки случаи использования виртуальных денег для отмывания реальных, что негативно сказывается не только на экономике отдельных стран, но и на мировой тоже.

Однако Джозеф Стиглиц является сторонником электронных платежей, поскольку они позволяют сделать финансовую систему прозрачной, что улучшит контроль и управление денежными ресурсами. Такая система исключает возможность махинаций и коррупции в принципе, поскольку отсутствуют манипуляции с реальными деньгами.

Но есть и сторонники криптовалюты. Генеральный директор криптовалютной биржи ShapeShift Эрик Вурхис считает биткоин и аналогичные валюты спасением мировой экономики и залогом стабильности. Однако такие слова из уст весьма заинтересованного лица вызывают у некоторых экспертов сомнения.



 
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Экономика
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 09:40

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