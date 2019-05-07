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Милена Безбородова отказалась давать интервью главному редактору журнала «Дом-2» Антону Беккужеву

19-летняя участница реалити-шоу «Дом-2» Милена Безбородова отказалась давать интервью главному редактору журнала Антону Беккужеву. По словам возлюбленной Алексея Безуса, она до сих пор помнит те времена, когда журналист ее оскорблял.

Милена Безбородова отказалась давать интервью главному редактору журнала «Дом-2» Антону Беккужеву

Ни для кого не является секретом, что каждый четверг на телешоу «Бородина против Бузовой» Беккужев ведет собственную рубрику под названием «Правда или ложь». Во время интервью с героями телестройки «Дом-2» Антон раскрывает самые шокирующие их тайны, однако еще никто не отказывался общаться с журналистом.

На днях в социальных сетях появилось несколько видеороликов, на которых запечатлено, как Безбородова буквально объявляет «войну» Беккужеву. А объяснила Милена свой отказ от интервью с главным редактором журнала «Дом-2» довольно просто. По словам блондинки, Антон ей попросту неприятен как человек.

«Я не хочу писать с тобой диалог! В этой рубрике я отказываюсь сниматься и общаться потому, что эту рубрику ведешь ты! Вот и все!» - заявила Безбородова, глядя в глаза Беккужеву.


Милена Безбородова отказалась давать интервью главному редактору журнала «Дом-2» Антону Беккужеву

Нужно сказать, что сначала Антона очень удивило поведение Милены, поэтому он буквально настаивал на том, чтобы девушка объяснила ему, почему же она все-таки не хочет давать ему интервью. Впрочем, Беккужев довольно быстро поменял свое решение и заявил, что Безбородова может быть свободна.

К слову, спустя несколько минут конфликт Милены и Антона вспыхнул с новой силой, только в нем уже принимали участие и эксперты студии.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:10

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