Windows 10 получит встроенное ядро Linux





Как отметили представители Microsoft, это первое подобное решение с ядром Linux. Изначально планируется выход Windows 10 с предварительными сборками Insider последней версии Linux 2.9. Изменения в текущем эмуляторе должны повысить производительность и эффективность воспроизведения программ.С появлением в Windows 10 ядра Linux пользователям представится возможность взаимодействовать с Microsoft Store и загружать необходимую информацию из разных источников. Появление нового рабочего стола на ОС ожидается в конце июня. Ранее в Microsoft объявили о брендовом приложении командной строки Windows Terminal.