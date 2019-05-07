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Windows 10 получит встроенное ядро Linux
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Windows 10 получит встроенное ядро Linux

Корпорация Microsoft анонсировала выпуск полноценного ядра Linux для Windows 10. Дополнение операционной системы появится к концу июня 2019 года.
Windows 10 получит встроенное ядро Linux

Как отметили представители Microsoft, это первое подобное решение с ядром Linux. Изначально планируется выход Windows 10 с предварительными сборками Insider последней версии Linux 2.9. Изменения в текущем эмуляторе должны повысить производительность и эффективность воспроизведения программ.

С появлением в Windows 10 ядра Linux пользователям представится возможность взаимодействовать с Microsoft Store и загружать необходимую информацию из разных источников. Появление нового рабочего стола на ОС ожидается в конце июня. Ранее в Microsoft объявили о брендовом приложении командной строки Windows Terminal.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 09:01

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