Британцы считают героиней стюардессу, спасавшую пассажиров горящего SSJ-100
Британцы отреагировали на новость об авиакатастрофе SSJ-100, произошедшую в «Шереметьево», о которой писали Daily Mail и Metro. В комментариях юзеры назвали героиней стюардессу лайнера Татьяну Касаткину, спасавшую пассажиров горящего самолета.
Зарубежные корреспонденты не могли не обратить внимание на поступки бортпроводников самолета, принадлежащего авиакомпании «Аэрофлот», которые, рискуя жизнью, пытались спасти людей из огня. В их числе оказалась и Татьяна Касаткина. Пользователи в Сети считают стюардессу «настоящим героем» и благодарят за профессионализм, отвагу и мужество. По мнению британских читателей, «храбрая и прекрасная героиня» должна получить заслуженную награду за свои действия.
Комментаторы полагают, что Касаткиной удалось спасти жизни многих «благодаря собственной сообразительности», и выражают соболезнования близким тех, кому не удалось избежать гибели.
Зарубежные корреспонденты не могли не обратить внимание на поступки бортпроводников самолета, принадлежащего авиакомпании «Аэрофлот», которые, рискуя жизнью, пытались спасти людей из огня. В их числе оказалась и Татьяна Касаткина. Пользователи в Сети считают стюардессу «настоящим героем» и благодарят за профессионализм, отвагу и мужество. По мнению британских читателей, «храбрая и прекрасная героиня» должна получить заслуженную награду за свои действия.
Комментаторы полагают, что Касаткиной удалось спасти жизни многих «благодаря собственной сообразительности», и выражают соболезнования близким тех, кому не удалось избежать гибели.
Происшествия
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 08:55