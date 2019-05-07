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Британцы считают героиней стюардессу, спасавшую пассажиров горящего SSJ-100

Британцы отреагировали на новость об авиакатастрофе SSJ-100, произошедшую в «Шереметьево», о которой писали Daily Mail и Metro. В комментариях юзеры назвали героиней стюардессу лайнера Татьяну Касаткину, спасавшую пассажиров горящего самолета.

Британцы считают героиней стюардессу, спасавшую пассажиров горящего SSJ-100

Зарубежные корреспонденты не могли не обратить внимание на поступки бортпроводников самолета, принадлежащего авиакомпании «Аэрофлот», которые, рискуя жизнью, пытались спасти людей из огня. В их числе оказалась и Татьяна Касаткина. Пользователи в Сети считают стюардессу «настоящим героем» и благодарят за профессионализм, отвагу и мужество. По мнению британских читателей, «храбрая и прекрасная героиня» должна получить заслуженную награду за свои действия.

Комментаторы полагают, что Касаткиной удалось спасти жизни многих «благодаря собственной сообразительности», и выражают соболезнования близким тех, кому не удалось избежать гибели.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 08:55

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