Белла Рэмси увидит «Игру престолов» только после совершеннолетия





Белла Рэмси сыграла роль Лианны Мормонт и стала популярной после выхода шестого сезона. Недавно стало известно, что произведение, над которым работала, она так и не видела на экране. Смотреть его звезде запретили родители. Они показали дочери всего несколько моментов, в том числе сцену гибели ее персонажа.Актриса спокойно отнеслась к запрету родителей и думает, что посмотрит сериал после наступления совершеннолетия. Она отмечает, что даже те эпизоды, которые ей удалось увидеть, родители старались фильтровать, закрывая от нее экран, если начинало происходить что-то плохое.Режиссер, работавший с Белой Рэмси, Марк Милод, отметил, что девочка, несмотря на столь юный возраст, выполняла свою работу, как настоящий профессионал. Сцену, на съемки которой был заложен целый день, благодаря качественному исполнению актрисы смогли снять всего за полчаса. Милод считает, что Беллу Рэмси ждет большое будущее в Голливуде.