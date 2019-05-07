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Юлия Меньшова с дочерью Таисией посетила Барселону

Юлия Меньшова похвасталась перед поклонниками своей подросшей дочерью Таисией. В Instagram-микроблоге актриса обнародовала подборку фотографий, сделанных во время совместного отдыха в Барселоне.
Юлия Меньшова с дочерью Таисией посетила Барселону

Знаменитость любит путешествовать и делиться впечатлениями от поездок в интересные места с множеством достопримечательностей. Меньшова рассказала, что они с дочерью, которой в конце месяца исполнится 16 лет, решили провести в красивом испанском городе майские праздники. Компанию актрисе и ее наследнице в прогулке по сказочным улочкам Барселоны составил гид-соотечественник, показавший им места, куда может добраться не всякий турист.

Дочь и внучка Веры Алентовой остались довольны путешествием, несмотря на непогоду. В день, когда на Барселону обрушился сильный ливень, гид устроил для них необычный ужин. Туристкам пришлось самим готовить себе блюда из неизвестных для них продуктов. Меньшова назвала это невероятным приключением.
Юлия Меньшова с дочерью Таисией посетила Барселону

Поклонники порадовались за звезду и ее подросшую дочь, превратившуюся в настоящую красавицу. Многие фолловеры увидели невероятное сходство Таисии со своим отцом Игорем Гординым. «Копия папы!» - написали фанаты.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 08:31

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