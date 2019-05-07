Юлия Меньшова с дочерью Таисией посетила Барселону

Знаменитость любит путешествовать и делиться впечатлениями от поездок в интересные места с множеством достопримечательностей. Меньшова рассказала, что они с дочерью, которой в конце месяца исполнится 16 лет, решили провести в красивом испанском городе майские праздники. Компанию актрисе и ее наследнице в прогулке по сказочным улочкам Барселоны составил гид-соотечественник, показавший им места, куда может добраться не всякий турист.Дочь и внучка Веры Алентовой остались довольны путешествием, несмотря на непогоду. В день, когда на Барселону обрушился сильный ливень, гид устроил для них необычный ужин. Туристкам пришлось самим готовить себе блюда из неизвестных для них продуктов. Меньшова назвала это невероятным приключением.Поклонники порадовались за звезду и ее подросшую дочь, превратившуюся в настоящую красавицу. Многие фолловеры увидели невероятное сходство Таисии со своим отцом Игорем Гординым. «Копия папы!» - написали фанаты.