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Huawei троллит Samsung огромным рекламным баннером у магазина конкурента

Бренд Huawei поиздевался над одним из главных своих конкурентов Samsung. Китайская компания вывесила огромный рекламный баннер флагмана P30 над торговой точкой южнокорейской фирмы, практически закрыв ее.
Huawei троллит Samsung огромным рекламным баннером у магазина конкурента

Плакат смартфона Huawei, появившийся над демонстрационной зоной Galaxy S10, заметили в ТЦ Брисбена (Австралия). Громадный баннер китайского бренда оказался едва ли не крупнее самой торговой точки Samsung, чем очень привлекает внимание посетителей.

Эксперты рассуждают: изначально ли так задумывали маркетологи Huawei, или это простое совпадение. Как оказалось, китайцы сделали подобный ход и в другом месте. На фасаде строящегося небоскреба недалеко от рекламы Galaxy S10 появилось гигантское изображение модели P30 Pro высотой порядка 40 этажей.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 08:08

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