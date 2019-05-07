Илья Яббаров вместо помощи сыну потратил три миллиона рублей на свой новый альбом

Участники реалити-шоу Илья Яббаров и Алена Рапунцель так и не смогли найти общий язык, хотя саратовский шансонье не раз утверждал, что хочет общаться с сыном. Недавно крестный малыша Алексей Купин предлагал молодому отцу передать что-то своему наследнику, на что проектант попросил "передать ему привет".Немного позже стало известно, что во время гастролей по Ростову звезда "Дома-2" заработал три миллиона рублей, однако не дал с них собственному ребенку ни копейки. Саратовский шансонье сообщил, что большую часть денег он вложил в запись своего нового альбома, а также раздал старые долги. По словам артиста, он живет без денег уже два месяца.Примечательно, что не так давно Илью Яббарова пытались помирить с Аленой Рапунцель и телеведущие реалити-шоу "Дом-2". Так, Ксения Бородина совершенно не понимает, как мужчина может игнорировать собственного сына и не заниматься его воспитанием.