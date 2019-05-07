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Илья Яббаров вместо помощи сыну потратил три миллиона рублей на свой новый альбом

Участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров как и прежде отказывается помогать своему маленькому сыну Богдану. Оказалось, что во время гастролей шансонье заработал три миллиона рублей, которые потратил на свой новый альбом.
Илья Яббаров вместо помощи сыну потратил три миллиона рублей на свой новый альбом

Участники реалити-шоу Илья Яббаров и Алена Рапунцель так и не смогли найти общий язык, хотя саратовский шансонье не раз утверждал, что хочет общаться с сыном. Недавно крестный малыша Алексей Купин предлагал молодому отцу передать что-то своему наследнику, на что проектант попросил "передать ему привет".

Немного позже стало известно, что во время гастролей по Ростову звезда "Дома-2" заработал три миллиона рублей, однако не дал с них собственному ребенку ни копейки. Саратовский шансонье сообщил, что большую часть денег он вложил в запись своего нового альбома, а также раздал старые долги. По словам артиста, он живет без денег уже два месяца.

Примечательно, что не так давно Илью Яббарова пытались помирить с Аленой Рапунцель и телеведущие реалити-шоу "Дом-2". Так, Ксения Бородина совершенно не понимает, как мужчина может игнорировать собственного сына и не заниматься его воспитанием.



 
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В мире / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:15

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