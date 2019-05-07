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"Давайте гасить цинизм": журналист Кононенко прокомментировал слова Собчак о трагедии в "Шереметьево"

Журналист Максим Кононенко прокомментировал высказывание телеведущей Ксении Собчак касательно трагедии, произошедшей в "Шереметьево" накануне. Он призвал своих подписчиков в Telegram "гасить цинизм", однако вскоре удалил публикацию.
"Давайте гасить цинизм": журналист Кононенко прокомментировал слова Собчак о трагедии в "Шереметьево"

После трагедии, жертвами которой стали 41 человек, Ксения Собчак в социальной сети поспешила раскритиковать самолеты Sukhoi Superjet 100, подчеркнув, что сама никогда на них не летает. Знаменитость добавила, что перелеты для нее - обычное дело в связи с занятостью. Однако, по ее мнению, проект „сухой суперджет“ давно пора признать "провальной историей", чего никак не может сделать российское правительство. Также звезда "Дома-2" сопроводила публикацию нецензурной лексикой и посоветовала никогда не пользоваться данными самолетами.

Максим Кононенко, известный журналист, решил ответить на публикацию телеведущей, подметив, что после произошедшего многие журналисты "вцепились в эту тему и грызут", при чем большинство делает это только ради "хайпа". Оппонент Собчак призвал людей "гасить в себе цинизм" и проявить взаимопонимание к родственникам погибших в трагедии людей. Примечательно, что немного позже журналист решил удалить свой комментарий.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:05

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