"Давайте гасить цинизм": журналист Кононенко прокомментировал слова Собчак о трагедии в "Шереметьево"





После трагедии, жертвами которой стали 41 человек, Ксения Собчак в социальной сети поспешила раскритиковать самолеты Sukhoi Superjet 100, подчеркнув, что сама никогда на них не летает. Знаменитость добавила, что перелеты для нее - обычное дело в связи с занятостью. Однако, по ее мнению, проект „сухой суперджет“ давно пора признать "провальной историей", чего никак не может сделать российское правительство. Также звезда "Дома-2" сопроводила публикацию нецензурной лексикой и посоветовала никогда не пользоваться данными самолетами.Максим Кононенко, известный журналист, решил ответить на публикацию телеведущей, подметив, что после произошедшего многие журналисты "вцепились в эту тему и грызут", при чем большинство делает это только ради "хайпа". Оппонент Собчак призвал людей "гасить в себе цинизм" и проявить взаимопонимание к родственникам погибших в трагедии людей. Примечательно, что немного позже журналист решил удалить свой комментарий.