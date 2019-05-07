Телеведущая Ольга Орлова сравнила участницу "Дома-2" Сашу Черно с чемоданом

Перед тем, как отправиться на стройку, все участники проекта "Спаси свою любовь", в том числе и Саша Черно, должны были надеть специальные комбинезоны, которые им принесла Ольга Орлова и команда реалити. Все надели вещи без проблем, чего нельзя сказать о проектантке.Супруг Саши Черно Иосиф Оганесян вместе с телеведущей Ольгой Орловой помогли девушке, однако знаменитость сравнила Сашу Черно с чемоданом, в который упаковывают вещи, ведь полностью надеть комбинезон у нее так и не получилось. Зрители тут же отметили, что работа на свежем воздухе пойдет жене Иосифа Оганесяна только на пользу, ведь она долгое время жалуется, что никак не может распрощаться с лишними килограммами.