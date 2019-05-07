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Экс-участница проекта "Дом-2" Алена Ашмарина остригла волосы под мальчика

Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Алена Ашмарина остригла волосы "под мальчика". Молодая мама решилась на кардинальную смену имиджа, сделав ультракороткую прическу, однако сразу же попала под волну критики фанатов.
Экс-участница проекта "Дом-2" Алена Ашмарина остригла волосы под мальчика

Экс-проектантка "Дома-2" Алена Ашмарина ранее славилась красивыми длинными волосами до копчика, однако с приходом весны 32-летняя звезда решила кардинально изменить имидж. В своем микроблоге в Instagram молодая мама поблагодарила мастеров своего салона за преображение и показала новую прическу "под мальчика".

Нужно отметить, что восторг бывшей участницы проекта "Дом-2" Алены Ашмариной разделили не все. Многие сошлись во мнении, что с новым образом девушка стала выглядеть на 10 лет старше. Однако нашлись и те, кто поддержал звезду. Экс-проектантку сравнили с Серсеей Ланнистер из сериала "Игра престолов", а также отметили, что длинные волосы сейчас больше ассоциируются с ветреностью, тогда как ультракороткая стрижка подходит ей больше.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:35

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