Экс-участница проекта "Дом-2" Алена Ашмарина остригла волосы под мальчика





Экс-проектантка "Дома-2" Алена Ашмарина ранее славилась красивыми длинными волосами до копчика, однако с приходом весны 32-летняя звезда решила кардинально изменить имидж. В своем микроблоге в Instagram молодая мама поблагодарила мастеров своего салона за преображение и показала новую прическу "под мальчика".Нужно отметить, что восторг бывшей участницы проекта "Дом-2" Алены Ашмариной разделили не все. Многие сошлись во мнении, что с новым образом девушка стала выглядеть на 10 лет старше. Однако нашлись и те, кто поддержал звезду. Экс-проектантку сравнили с Серсеей Ланнистер из сериала "Игра престолов", а также отметили, что длинные волосы сейчас больше ассоциируются с ветреностью, тогда как ультракороткая стрижка подходит ей больше.