Звезду "Дома-2" Ксению Бородину раскритиковали за публикацию об эскортницах

Звезда "Дом-2" Ксения Бородина в Instagram написала, что ее поражает количество эскортниц из России и Украины, которые предлагают свое тело за деньги в Дубае. Телеведущая недавно отправилась в солнечный город всей семьей, где провела майские праздники.Примечательно, что Ксении Бородиной поклонники тут же напомнили в комментариях, что на проекте "Дом-2" девушек подобного поведения достаточно, однако же телеведущая будто не знает о происходящем. Нашлись и те, кто вспомнил, что звезда прощает супругу Курбану Омарову все его обиды в свою сторону, а также измены, которые якобы всплывали когда-то в Сети.