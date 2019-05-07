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Звезду "Дома-2" Ксению Бородину раскритиковали за публикацию об эскортницах

Недавно телеведущая и звезда "Дом-2" Ксения Бородина отправилась на отдых в Дубай, где удивилась количеству девушек, предлагающих свое тело за деньги. Тем не менее, звезду саму раскритиковали за публикацию.
Звезду "Дома-2" Ксению Бородину раскритиковали за публикацию об эскортницах

Звезда "Дом-2" Ксения Бородина в Instagram написала, что ее поражает количество эскортниц из России и Украины, которые предлагают свое тело за деньги в Дубае. Телеведущая недавно отправилась в солнечный город всей семьей, где провела майские праздники.

Примечательно, что Ксении Бородиной поклонники тут же напомнили в комментариях, что на проекте "Дом-2" девушек подобного поведения достаточно, однако же телеведущая будто не знает о происходящем. Нашлись и те, кто вспомнил, что звезда прощает супругу Курбану Омарову все его обиды в свою сторону, а также измены, которые якобы всплывали когда-то в Сети.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:25

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