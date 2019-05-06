Учёные предложили стимулировать клетки-мессенджеры для заживления костей

«Как мы заметили, данные кости у млекопитающих очень хорошо регениерируют, – сообщил соавтор научной работы Франческа Мариани. – Многие хирурги-ортопеды отмечают, что недостающие участки ребра до 8-ми дюймов у пациентов со временем легко отрастают».







Проводя наблюдения за такими операциями на рёбрах у мышей, исследователи вывели модель того, каким образом у млекопитающих восстанавливаются крупные повреждения костей, а также определили ключевые типы клеток, важные для процесса заживления. Среди них –небольшая популяция клеток-мессенджеров, которую учёные идентифицировали по активности гена Sox9.Данные клетки-«посланники» находятся в тканевой оболочке, окружающей каждое ребро, и при травмировании они активизируются и сигнализируют соседним клеткам о необходимости дифференцировании в гибрид между хрящом и костью. Эти гибридные клетки образуют некий «восстановительный каллус», превращающийся в снова регенерирующуюся кость.