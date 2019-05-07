iOS 13 поможет родителям ограничить детей в интернет-общении





Разработчики предусмотрели для iOS 13 огромное количество улучшений. В приложении «Здоровье» появится домашняя страница с отображением активности, а в разделе о слухе будет отображаться информация о громкости звуков окружающей среды и при прослушивании музыки. Для клавиатуры добавят новую опцию, позволяющую набирать слова, не отрывая палец от экрана.Напоминания отобразятся на обновленной стартовой панели с четырьмя пунктами по умолчанию. Свои улучшения получит и мессенджер WhatsApp. «Карты» теперь позволят отмечать местоположения, чаще всего посещаемые пользователем, и привязывать к ним снимки. Поиск друзей и «Найти мой iPhone» в iOS 13 объединятся в одно приложение GreenTouch.Обновление «Экранного времени» призвано помочь родителям контролировать цифровую жизнь своих детей. Взрослым предоставят возможность решать, с кем ребенку общаться, а с кем ему в заданные часы разговоры запрещены. Презентация «яблочной» новинки ожидается в начале июня на конференции WWDC-2019.