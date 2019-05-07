АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные предложили стимулировать клетки-мессенджеры для заживления костей
EUR 73.11 USD 65.34
Курс валют на 07.05.2019

iOS 13 поможет родителям ограничить детей в интернет-общении

Компания Apple планирует в июне представить миру очередную версию операционной системы iOS 13. Купертиновская новинка получит много полезных возможностей, включая помощь родителям в ограничении интернет-общения для детей.
iOS 13 поможет родителям ограничить детей в интернет-общении

Разработчики предусмотрели для iOS 13 огромное количество улучшений. В приложении «Здоровье» появится домашняя страница с отображением активности, а в разделе о слухе будет отображаться информация о громкости звуков окружающей среды и при прослушивании музыки. Для клавиатуры добавят новую опцию, позволяющую набирать слова, не отрывая палец от экрана.

Напоминания отобразятся на обновленной стартовой панели с четырьмя пунктами по умолчанию. Свои улучшения получит и мессенджер WhatsApp. «Карты» теперь позволят отмечать местоположения, чаще всего посещаемые пользователем, и привязывать к ним снимки. Поиск друзей и «Найти мой iPhone» в iOS 13 объединятся в одно приложение GreenTouch.

Обновление «Экранного времени» призвано помочь родителям контролировать цифровую жизнь своих детей. Взрослым предоставят возможность решать, с кем ребенку общаться, а с кем ему в заданные часы разговоры запрещены. Презентация «яблочной» новинки ожидается в начале июня на конференции WWDC-2019.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Ева Вит Сегодня, 05:12

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Аналитики составили рейтинг самых
iOS 13 поможет родителям ограничить
Ирина Салтыкова ради съемок первого
Названа польза от просмотров фильмов о
«Добрая и вкусно готовлю»: Ани Лорак
Названы характерные качества
Владимир Пресняков из-за гастролей не
Микроавтобус «МАЗ 281040» станет прямым
Российские независимые представители
Татьяна Васильева намерена
Эксперт рассказала о правилах
Дмитрий Шепелев в студии «На самом
На параде в Мурманске покажут
Учёные предложили стимулировать
Ирина Шевчук рассталась со звездой
Древние скульпторы из Гватемалы умели
Топ-менеджер Xiaomi представил
В «АвтоВАЗ» запатентовали внешний вид
Названа опасность полоскания рта после
В Башкирии в ДТП один человек погиб и
Mercedes-Benz отзывает более 1,5 тысячи
Ксения Собчак посоветовала отказаться
Глюкоза в провокационной позе
«Сбербанк» аннулирует кредиты всех
Иосиф Оганесян отказывается летать
Физик-теоретик рассказал о своем
«Леди в черном»: Пелагея сменила свой
Менеджер Бориса Моисеева назвал слухи о
Ученые из Германии предупредили об
Ученые разработали светящийся всеми
Просмотреть все новости