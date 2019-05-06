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Древние скульпторы из Гватемалы умели намагничивать статуи

Научные сотрудники Гарвардского университета выяснили, что древние скульпторы из Гватемалы умели намагничивать статуи. К таким выводам исследователи пришли, изучив гигантские 2-тысячелетние каменные головы, встречающиеся на океанском побережье Мезоамерики.
Древние скульпторы из Гватемалы умели намагничивать статуи

До наших дней сохранились 127 таких изваяний, у 11 из которых специалисты магнитометром измерили магнитные поля. Как оказалось, 10 из них обладали магнитными аномалиями, причём достаточно мощными. Учёные предположили, что древние скульпторы намеренно вырезали статуи-головы таким образом, чтобы магнитные аномалии, вызываемые ударами молний, совпадали с правыми щеками.

«Это свидетельствует о том, что создатели данных истуканов понимали природу магнетизма и специально выбирали так называемые «намагниченные» валуны», – отметили исследователи.



 
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Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 19:35

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