В «АвтоВАЗ» запатентовали внешний вид преемника внедорожника LADA 4x4
В компании «АвтоВАЗ» запатентовали внешний вид нового внедорожника. Вероятнее всего речь идёт о преемнике популярной модели LADA 4x4.
Официальные представители компании «АвтоВАЗ» уже давно готовили совершено новый внедорожник. Его выход, согласно заявлениям Николя Мора, должен состояться уже в 2021 году. Именно поэтому дизайнеры уже сейчас заняты работой и в патентном ведомстве появилось первое изображение российского кроссовера от «АвтоВАЗ». Пока неизвестно, как именно будет называться новый автомобиль. Эксперты не сомневаются, что речь идёт именно о преемнике LADA 4x4, которая остаётся популярной не только в России, но в зарубежных странах.
Аналитики не оставили без внимания появившийся патент. Они поспешили успокоить, что модель LADA 4x4 вряд ли будет снята с производства. Причиной является хороший спрос на этот внедорожник, а в «АвтоВАЗ» не раз отмечали, что прекращать выпуск моделей с высокими показателями продаж они не намерены.
Официальные представители компании «АвтоВАЗ» уже давно готовили совершено новый внедорожник. Его выход, согласно заявлениям Николя Мора, должен состояться уже в 2021 году. Именно поэтому дизайнеры уже сейчас заняты работой и в патентном ведомстве появилось первое изображение российского кроссовера от «АвтоВАЗ». Пока неизвестно, как именно будет называться новый автомобиль. Эксперты не сомневаются, что речь идёт именно о преемнике LADA 4x4, которая остаётся популярной не только в России, но в зарубежных странах.
Аналитики не оставили без внимания появившийся патент. Они поспешили успокоить, что модель LADA 4x4 вряд ли будет снята с производства. Причиной является хороший спрос на этот внедорожник, а в «АвтоВАЗ» не раз отмечали, что прекращать выпуск моделей с высокими показателями продаж они не намерены.
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Добавил: Зырянов Александр Сегодня, 19:18