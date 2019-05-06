АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные предложили стимулировать клетки-мессенджеры для заживления костей
EUR 72.31 USD 64.63
Курс валют на 01.05.2019

В «АвтоВАЗ» запатентовали внешний вид преемника внедорожника LADA 4x4

В компании «АвтоВАЗ» запатентовали внешний вид нового внедорожника. Вероятнее всего речь идёт о преемнике популярной модели LADA 4x4.
В «АвтоВАЗ» запатентовали внешний вид преемника внедорожника LADA 4x4

Официальные представители компании «АвтоВАЗ» уже давно готовили совершено новый внедорожник. Его выход, согласно заявлениям Николя Мора, должен состояться уже в 2021 году. Именно поэтому дизайнеры уже сейчас заняты работой и в патентном ведомстве появилось первое изображение российского кроссовера от «АвтоВАЗ». Пока неизвестно, как именно будет называться новый автомобиль. Эксперты не сомневаются, что речь идёт именно о преемнике LADA 4x4, которая остаётся популярной не только в России, но в зарубежных странах.

Аналитики не оставили без внимания появившийся патент. Они поспешили успокоить, что модель LADA 4x4 вряд ли будет снята с производства. Причиной является хороший спрос на этот внедорожник, а в «АвтоВАЗ» не раз отмечали, что прекращать выпуск моделей с высокими показателями продаж они не намерены.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Зырянов Александр Сегодня, 19:18

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дмитрий Шепелев в студии «На самом
На параде в Мурманске покажут
Учёные предложили стимулировать
Ирина Шевчук рассталась со звездой
Древние скульпторы из Гватемалы умели
Топ-менеджер Xiaomi представил
В «АвтоВАЗ» запатентовали внешний вид
Названа опасность полоскания рта после
В Башкирии в ДТП один человек погиб и
Mercedes-Benz отзывает более 1,5 тысячи
Ксения Собчак посоветовала отказаться
Глюкоза в провокационной позе
«Сбербанк» аннулирует кредиты всех
Иосиф Оганесян отказывается летать
Физик-теоретик рассказал о своем
«Леди в черном»: Пелагея сменила свой
Менеджер Бориса Моисеева назвал слухи о
Ученые из Германии предупредили об
Ученые разработали светящийся всеми
Софи Тернер и Джо Джонас поженились в
Компания Ford представила 600-сильную
Меган Маркл родила первенца
Названы полезные свойства 5 видов зелени
В Смоленской области женщина зарезала
Ирину Агибалову поставили в пример
Эксперт порекомендовал использовать
Татьяна Васильева получила
В Samsung отложили продажи гибкого
Ксению Собчак раскритиковали за пост о
Автомобиль Chevrolet Corvette C8 нового
Просмотреть все новости