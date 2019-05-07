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Названы 7 продуктов питания для здоровья волос

Медиками названы 7 продуктов питания для здоровья волос. Это особенно актуально в весенний сезон, когда организм страдает от недостатка витаминов и «причуд» природы.
Названы 7 продуктов питания для здоровья волос

Для здоровья волос специалисты советуют регулярно употреблять в пищу лосося (не копчёного), устриц, шпинат, морковь, бобовые, миндаль, яйца. Данные продукты насытят организм важными витаминами и микроэлементами, включая цинк и железо. Это положительным образом скажется на росте и общем состоянии волос.

Ранее были названы 5 полезных видов зелени.



 
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Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 07:14

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