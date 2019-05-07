АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные предложили стимулировать клетки-мессенджеры для заживления костей
EUR 73.11 USD 65.34
Курс валют на 07.05.2019

Ирина Салтыкова ради съемок первого клипа продала подаренное мужем кольцо

Ирина Салтыкова, отметившая 5 мая 53-летие, рассказала, как сложно ей было начинать карьеру из-за финансовых трудностей. Свой первый клип на композицию «Серые глаза» знаменитость сняла на средства, вырученные от продажи подаренного супругом кольца.
Ирина Салтыкова ради съемок первого клипа продала подаренное мужем кольцо

Салтыкова родилась в Новомосковске и с детства занималась художественной гимнастикой. Благодаря спорту она стала выносливой, способной противостоять трудностям. Сильный характер помог певице выжить в жестоком мире шоу-бизнеса. Артистка, когда ей исполнилось 20 лет, вышла замуж за Виктора Салтыкова, и у них появилась дочь. На заре своей карьеры звезда была солисткой «Миража» и пела под фонограмму.

Жизненные перипетии и различного рода проблемы привели чету Салтыковых к разводу. Звезда, оставшись без поддержки мужа с ребенком на руках, вынуждена была танцевать в ресторанах, торговать в палатке косметикой. Артистка мечтала о карьере певицы и сделала все, чтобы достичь своей цели, несмотря на финансовые трудности.
Ирина Салтыкова ради съемок первого клипа продала подаренное мужем кольцо

Салтыковой не хватало денег на съемки клипа, и она решила продать кольцо, подаренное ей экс-супругом. Следом за музыкальным роликом на песню «Серые глаза» знаменитость выпустила провокационное видео на композицию «Голубые глазки», но его не допустили к показу на телеканалах. В начале 2000-х артистке удалось открыть «Дом моды и стиля». Она попробовала себя и в кино, снявшись в картинах «Брат-2», «Провинциалы», «Русский спецназ».



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 04:11

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ирина Салтыкова ради съемок первого
Названа польза от просмотров фильмов о
«Добрая и вкусно готовлю»: Ани Лорак
Названы характерные качества
Владимир Пресняков из-за гастролей не
Микроавтобус «МАЗ 281040» станет прямым
Российские независимые представители
Татьяна Васильева намерена
Эксперт рассказала о правилах
Дмитрий Шепелев в студии «На самом
На параде в Мурманске покажут
Учёные предложили стимулировать
Ирина Шевчук рассталась со звездой
Древние скульпторы из Гватемалы умели
Топ-менеджер Xiaomi представил
В «АвтоВАЗ» запатентовали внешний вид
Названа опасность полоскания рта после
В Башкирии в ДТП один человек погиб и
Mercedes-Benz отзывает более 1,5 тысячи
Ксения Собчак посоветовала отказаться
Глюкоза в провокационной позе
«Сбербанк» аннулирует кредиты всех
Иосиф Оганесян отказывается летать
Физик-теоретик рассказал о своем
«Леди в черном»: Пелагея сменила свой
Менеджер Бориса Моисеева назвал слухи о
Ученые из Германии предупредили об
Ученые разработали светящийся всеми
Софи Тернер и Джо Джонас поженились в
Компания Ford представила 600-сильную
Просмотреть все новости