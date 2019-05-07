Ирина Салтыкова ради съемок первого клипа продала подаренное мужем кольцо

Салтыкова родилась в Новомосковске и с детства занималась художественной гимнастикой. Благодаря спорту она стала выносливой, способной противостоять трудностям. Сильный характер помог певице выжить в жестоком мире шоу-бизнеса. Артистка, когда ей исполнилось 20 лет, вышла замуж за Виктора Салтыкова, и у них появилась дочь. На заре своей карьеры звезда была солисткой «Миража» и пела под фонограмму.Жизненные перипетии и различного рода проблемы привели чету Салтыковых к разводу. Звезда, оставшись без поддержки мужа с ребенком на руках, вынуждена была танцевать в ресторанах, торговать в палатке косметикой. Артистка мечтала о карьере певицы и сделала все, чтобы достичь своей цели, несмотря на финансовые трудности.Салтыковой не хватало денег на съемки клипа, и она решила продать кольцо, подаренное ей экс-супругом. Следом за музыкальным роликом на песню «Серые глаза» знаменитость выпустила провокационное видео на композицию «Голубые глазки», но его не допустили к показу на телеканалах. В начале 2000-х артистке удалось открыть «Дом моды и стиля». Она попробовала себя и в кино, снявшись в картинах «Брат-2», «Провинциалы», «Русский спецназ».