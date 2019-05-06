Mercedes-Benz отзывает более 1,5 тысячи автомобилей S-Class в России





Под отзыв попадают все Mercedes-Benz S-Class, выпущенные в период с марта 2017 года по июнь 2018-го. Владельцам транспортных средств официальные представители корпорации пришлют соответствующее письмо или же с ними свяжется представитель из дилерского салона по телефону. При желании автовладелец может самостоятельно обратиться к дилеру Mercedes-Benz в России и, продиктовав VIN-код транспортного средства, узнать всю необходимую информацию.Неисправность обнаружена в системе, отвечающей за обнаружение рук водителя на руле. Ассистент рулевого управления в Mercedes-Bens S-Class также может не соответствовать спецификации и именно поэтому в компании приняли решение об отзыве транспортных средств. Абсолютно все работы по устранению заводского брака будут произведены бесплатно.