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Mercedes-Benz отзывает более 1,5 тысячи автомобилей S-Class в России

Автомобилестроительная компания Mercedes-Benz сообщила об отзыве более 1,5 тысячи моделей S-Class в России. Причиной стала некорректная работа ассистента рулевого управления.
Mercedes-Benz отзывает более 1,5 тысячи автомобилей S-Class в России

Под отзыв попадают все Mercedes-Benz S-Class, выпущенные в период с марта 2017 года по июнь 2018-го. Владельцам транспортных средств официальные представители корпорации пришлют соответствующее письмо или же с ними свяжется представитель из дилерского салона по телефону. При желании автовладелец может самостоятельно обратиться к дилеру Mercedes-Benz в России и, продиктовав VIN-код транспортного средства, узнать всю необходимую информацию.

Неисправность обнаружена в системе, отвечающей за обнаружение рук водителя на руле. Ассистент рулевого управления в Mercedes-Bens S-Class также может не соответствовать спецификации и именно поэтому в компании приняли решение об отзыве транспортных средств. Абсолютно все работы по устранению заводского брака будут произведены бесплатно.



 
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Добавил: Зырянов Александр Сегодня, 18:54

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