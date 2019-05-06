Названа опасность полоскания рта после чистки зубов





Исследователи пояснили: ключевой ингредиент хорошей зубной пасты – это фтор. Если сразу после чистки зубов воспользоваться ополаскивателем, концентрация важного для их здоровья химического элемента смоется. Особенно опасно это делать перед сном, так как в данное время суток организм производит значительно меньше слюны, нежели днём, а потому элемент, смываясь медленнее, укрепляет зубы намного лучше.Специалисты порекомендовали чистить зубы на протяжении не менее двух минут, пользоваться зубной нитью, а также свести к минимуму потребление сладостей.