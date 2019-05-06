Глюкоза в провокационной позе похвасталась стройной фигурой

«Солнце в Зените», - подписала кадр знаменитость, давая понять, что посвящает публикацию победе питерского футбольного клуба в чемпионате России по футболу. Глюкоза, облаченная в купальник серебристого цвета, плотно облегающий ее изящную фигуру, на снимке застыла с кубком в руке, приняв провокационную позу.Пикантное фото поклонники звезды восприняли неоднозначно. Большинство фолловеров восхищенно отозвались о красоте знаменитости и одарили множеством комплиментов, а некоторые заявили, что им уже надоели «голые» снимки Чистяковой-Ионовой.