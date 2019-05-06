«Сбербанк» аннулирует кредиты всех пострадавших в «Шереметьево»





После инцидента с аварийной посадкой и пожаром на борту самолёта Superjet-100 в «Шереметьево» со словами соболезнования высказались официальные представители «Сбербанка». Они также отметили, что начата проверка по наличию задолженностей перед банком у всех пострадавших. По итогам проверки все, кто имеет непогашенный кредит в «Сбербанке», могут рассчитывать на его полное списание на безвозмездной основе.Самолёт Superjet-100 загорелся во время посадки в аэропорту «Шереметьево» вечером 5 мая. В происшествии погиб 41 человек. Многие получили травмы различной степени тяжести.