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«Сбербанк» аннулирует кредиты всех пострадавших в «Шереметьево»

«Сбербанк» аннулирует кредитные задолженности перед банком всех пострадавших во время возгорания самолёта в «Шереметьево». Данное решение будет исполнено после всех необходимых проверок.
«Сбербанк» аннулирует кредиты всех пострадавших в «Шереметьево»

После инцидента с аварийной посадкой и пожаром на борту самолёта Superjet-100 в «Шереметьево» со словами соболезнования высказались официальные представители «Сбербанка». Они также отметили, что начата проверка по наличию задолженностей перед банком у всех пострадавших. По итогам проверки все, кто имеет непогашенный кредит в «Сбербанке», могут рассчитывать на его полное списание на безвозмездной основе.

Самолёт Superjet-100 загорелся во время посадки в аэропорту «Шереметьево» вечером 5 мая. В происшествии погиб 41 человек. Многие получили травмы различной степени тяжести.



 
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Добавил: Зырянов Александр Сегодня, 18:27

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