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«Добрая и вкусно готовлю»: Ани Лорак откровенно рассказала о себе

Ани Лорак честно ответила на ряд провокационных вопросов в рамках рубрики портала Woman «О себе начистоту». Известная певица призналась, она добрый человек, никогда ни о чем не сожалеет, и ей не присуще осуждение. Артистка вкусно готовит и не привыкла экономить.
«Добрая и вкусно готовлю»: Ани Лорак откровенно рассказала о себе

Знаменитость считает самым большим вызовом для себя – создание шоу мирового уровня Diva. Исполнительница вместе с командой долго работала над программой и ее старания обернулись многочисленными наградами и признанием. В творчестве и в сложных жизненных ситуациях певице помогает сила духа, унаследованная от отца. Все знают, что Ани Лорак прекрасно поет, но мало кому известно об ее отличных кулинарных навыках. Друзья, пробующие блюда артистки, всегда просят добавки. Сама она любит куриное мясо, а иногда балует себя жареной картошкой.
«Добрая и вкусно готовлю»: Ани Лорак откровенно рассказала о себе

Певица гордится своей добротой, старается с пониманием относиться к людям, не осуждать их. Звезда не суеверна, однако часто «прислушивается» к снам, а иногда видит вещие сновидения, предупреждающие ее о трудностях или новых победах. Исполнительница не любит сплетни о себе, но понимает, что это часть ее профессии. Ани Лорак нравятся собаки как самые преданные существа.

Артистка относится к финансам как к инструменту для удовлетворения желаний, поэтому никогда не экономит. Последние средства знаменитость потратила бы на приобретение книги. Ани Лорак не присущи чувства жалости, сожаления и осуждения, поэтому ей не бывает стыдно, но она умеет признавать свои ошибки и откровенно просит прощения за них. Звезда уверена, сила – в правде и в любви.
«Добрая и вкусно готовлю»: Ани Лорак откровенно рассказала о себе

Певица считает себя счастливым человеком, но немного ленивым и не умеющим расслабляться. Ани Лорак боится темноты, и ей интересно было бы путешествовать во времени. Знаменитость, если бы имела возможность реинкарнации, в следующей жизни хотела бы оказаться обычной женщиной и полностью посвятить себя материнству.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 02:09

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