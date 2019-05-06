Микроавтобус «МАЗ 281040» станет прямым конкурентом «ГАЗели»





Микроавтобус «МАЗ 281040» оснащён мощным 2,7-литровым дизельным двигателем с турбонаддувом. Мощность силового агрегата 150 лошадиных сил и при этом он соответствует экологическим стандартам Евро-5. Максимальная скорость транспортного средства ограничена электроникой на отметке 100 км/ч. Полная масса микроавтобуса составляет 4 тонны. В салоне размещается до 17 человек включая водителя. Из систем комфорта заявлен кондиционер, круиз-контроль, парктроник и ЭРА-ГЛОНАСС.Весь «МАЗ 281040» построен из китайских деталей на заводе «Брестмаш». За основу взята база от аналогичного микроавтобуса JAC Sunray. Предварительная цена около 1,9 млн рублей. Для сравнения передовая модель «ГАЗель» Next обойдётся покупателю в 1,4 млн рублей.