Менеджер Бориса Моисеева назвал слухи о смерти артиста бредом
Арт-менеджер Бориса Моисеева Сергей Горох назвал слухи о смерти эстрадного артиста бредом. Певец ныне находится в Майами, где его здоровьем занимаются лучшие врачи.
Соответствующий комментарий от арт-менеджера Бориса Моисеева удалось получить журналистам издания «СтарХит». Сведения, согласно которым с певцом всё в порядке, подтвердил и его концертный директор Виталий Фроликов.
Борис Моисеев около 9-ти лет назад перенёс инсульт, и он до сих пор полностью не восстановил своё здоровье. У артиста работают не все мышцы лица, а также затруднена речь.
Соответствующий комментарий от арт-менеджера Бориса Моисеева удалось получить журналистам издания «СтарХит». Сведения, согласно которым с певцом всё в порядке, подтвердил и его концертный директор Виталий Фроликов.
Борис Моисеев около 9-ти лет назад перенёс инсульт, и он до сих пор полностью не восстановил своё здоровье. У артиста работают не все мышцы лица, а также затруднена речь.
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 17:48