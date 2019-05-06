Менеджер Бориса Моисеева назвал слухи о смерти артиста бредом





Соответствующий комментарий от арт-менеджера Бориса Моисеева удалось получить журналистам издания «СтарХит». Сведения, согласно которым с певцом всё в порядке, подтвердил и его концертный директор Виталий Фроликов.Борис Моисеев около 9-ти лет назад перенёс инсульт, и он до сих пор полностью не восстановил своё здоровье. У артиста работают не все мышцы лица, а также затруднена речь.