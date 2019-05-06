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Менеджер Бориса Моисеева назвал слухи о смерти артиста бредом

Арт-менеджер Бориса Моисеева Сергей Горох назвал слухи о смерти эстрадного артиста бредом. Певец ныне находится в Майами, где его здоровьем занимаются лучшие врачи.
Менеджер Бориса Моисеева назвал слухи о смерти артиста бредом

Соответствующий комментарий от арт-менеджера Бориса Моисеева удалось получить журналистам издания «СтарХит». Сведения, согласно которым с певцом всё в порядке, подтвердил и его концертный директор Виталий Фроликов.

Борис Моисеев около 9-ти лет назад перенёс инсульт, и он до сих пор полностью не восстановил своё здоровье. У артиста работают не все мышцы лица, а также затруднена речь.



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 17:48

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