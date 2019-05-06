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Компания Ford представила 600-сильную версию Mustang Shelby GT-S для проката

Компания Ford выпустила специальную версию автомобиля Mustang Shelby GT-S, предназначенную для проката. Модель, оснащенная 600-сильным двигателем, выйдет ограниченным тиражом.
Компания Ford представила 600-сильную версию Mustang Shelby GT-S для проката

Разработчики подготовили 21 эксклюзивный автомобиль: 20 экземпляров поступят в американские офисы Sixt, а один - Ford подарит главе компании Себастьяну Биркелю. Mustang Shelby GT-S обзаведется тормозами Brembo, дисками Shelby и специальной настройкой подвески. Новинка является первой прокатной машиной с компрессорным двигателем. Мощный 5,0-литровый турбоагрегат V8 на 600 л. с. функционирует в дуэте с 10-диапазонной трансмиссией.

Кузов эксклюзивных спорткаров оформят в фирменной оранжево-черной расцветке Sixt. Автомобилям, предназначенным для аренды, присвоят серийный номер и включат в реестр Shelby.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 17:05

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