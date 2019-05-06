Компания Ford представила 600-сильную версию Mustang Shelby GT-S для проката





Разработчики подготовили 21 эксклюзивный автомобиль: 20 экземпляров поступят в американские офисы Sixt, а один - Ford подарит главе компании Себастьяну Биркелю. Mustang Shelby GT-S обзаведется тормозами Brembo, дисками Shelby и специальной настройкой подвески. Новинка является первой прокатной машиной с компрессорным двигателем. Мощный 5,0-литровый турбоагрегат V8 на 600 л. с. функционирует в дуэте с 10-диапазонной трансмиссией.Кузов эксклюзивных спорткаров оформят в фирменной оранжево-черной расцветке Sixt. Автомобилям, предназначенным для аренды, присвоят серийный номер и включат в реестр Shelby.