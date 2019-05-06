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Меган Маркл родила первенца

Сегодня, 6 мая, в Букингемском дворце объявили об отправке супруги принца Гарри Меган Маркл в роддом. На текущий момент известно, что герцогиня Сассекса уже родила первенца.
Меган Маркл родила первенца

Во время родов избранницу поддерживал супруг. Вес появившегося на свет ребёнка – 3,3 кг. И малыш, и его мама в полном порядке.

Остальные подробности обещают открыть в ближайшее время. Предварительно, у Меган Марк родился сын.



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 16:57

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