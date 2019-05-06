В Смоленской области женщина зарезала гостя ножом за некультурное поведение





Инцидент произошел 27 апреля в населенном пункте Исаково Вяземского района. По версии следствия, к супружеской паре в гости пришел гость для распития спиртных напитков, однако после произошедшего конфликта гражданка выгнала его из дома. Гость решил еще раз войти в дом, однако женщина нанесла ему несколько ударов ножом в область груди. Далее супруги оставили мужчину на крыльце умирать, а утром вызвали полицию.Муж и жена изначально утверждали, что сосед пришел вечером к ним уже травмированный, потом глава семейства взял вину за убийство на себя, однако следователи заподозрили женщину в совершении преступления. В итоге, она рассказала, что гость вел себя некультурно, что послужило причиной конфликта. В настоящее время следователи Следственного комитета РФ по Смоленской области возбудили уголовное дело по факту убийства. Гражданке грозит до 15 лет тюрьмы.