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В Смоленской области женщина зарезала гостя ножом за некультурное поведение

В Смоленской области 28-летняя женщина зарезала гостя ножом за некультурное поведение, после чего вместе с супругом пыталась запутать следователей, давая разные показания. Об инциденте сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В Смоленской области женщина зарезала гостя ножом за некультурное поведение

Инцидент произошел 27 апреля в населенном пункте Исаково Вяземского района. По версии следствия, к супружеской паре в гости пришел гость для распития спиртных напитков, однако после произошедшего конфликта гражданка выгнала его из дома. Гость решил еще раз войти в дом, однако женщина нанесла ему несколько ударов ножом в область груди. Далее супруги оставили мужчину на крыльце умирать, а утром вызвали полицию.

Муж и жена изначально утверждали, что сосед пришел вечером к ним уже травмированный, потом глава семейства взял вину за убийство на себя, однако следователи заподозрили женщину в совершении преступления. В итоге, она рассказала, что гость вел себя некультурно, что послужило причиной конфликта. В настоящее время следователи Следственного комитета РФ по Смоленской области возбудили уголовное дело по факту убийства. Гражданке грозит до 15 лет тюрьмы.



 
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Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 16:42

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