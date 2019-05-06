Названы полезные свойства 5 видов зелени





богат витаминами А, В6, В2, С, Е, Р, а также железом, кальцием, магнием и фосфором. Наряду с листьями, полезны и стебли этого растения. Если человек регулярно употребляет в пищу укроп, у него улучшаются пищеварение, кровообращение, лактация, диурез, выработка ферментов поджелудочной железы; расширяются сосуды; залечиваются болезни ЖКТ.много витамина С, А, Е, Р, а также магния, кальция, фосфора. В пищу употребляют и листья, и корни. Сок этого растения снижает видимость пигментных пятен, осветляет кожу лица.содержит в себе протеин и витамины А, В, Е, К. Эта зелень благотворно воздействует на работу кишечника и поджелудочной железы, снимает стресс, вызванный переутомлением, улучшает память и концентрацию внимания, регулирует водно-солевой обмен – последнее особенно важно для детей и стариков.улучшает работу системы пищеварения, повышает уровень гемоглобина, укрепляет иммунитет, снижает сахар в крови. Зелень богата клетчаткой, поэтому надолго утоляет голод. Полезна для тех, кто страдает от язвы или гастрита.эффективен при метеоризме у грудных детей, при первых проявлениях гриппа, при сбоях в работе кишечника, печени и почек. Противопоказан он беременным и кормящим грудью.