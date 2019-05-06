АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные: Хлопки по шее при появлении боли могут привести к смерти
EUR 72.31 USD 64.63
Курс валют на 01.05.2019

Названы полезные свойства 5 видов зелени

Специалистами названы полезные свойства 5 видов зелени. Речь пойдёт об укропе, петрушке, сельдерее, руколле и фенхеле.
Названы полезные свойства 5 видов зелени

Укроп богат витаминами А, В6, В2, С, Е, Р, а также железом, кальцием, магнием и фосфором. Наряду с листьями, полезны и стебли этого растения. Если человек регулярно употребляет в пищу укроп, у него улучшаются пищеварение, кровообращение, лактация, диурез, выработка ферментов поджелудочной железы; расширяются сосуды; залечиваются болезни ЖКТ.
Названы полезные свойства 5 видов зелени

В петрушке много витамина С, А, Е, Р, а также магния, кальция, фосфора. В пищу употребляют и листья, и корни. Сок этого растения снижает видимость пигментных пятен, осветляет кожу лица.
Названы полезные свойства 5 видов зелени

Сельдерей содержит в себе протеин и витамины А, В, Е, К. Эта зелень благотворно воздействует на работу кишечника и поджелудочной железы, снимает стресс, вызванный переутомлением, улучшает память и концентрацию внимания, регулирует водно-солевой обмен – последнее особенно важно для детей и стариков.
Названы полезные свойства 5 видов зелени

Руколла улучшает работу системы пищеварения, повышает уровень гемоглобина, укрепляет иммунитет, снижает сахар в крови. Зелень богата клетчаткой, поэтому надолго утоляет голод. Полезна для тех, кто страдает от язвы или гастрита.
Названы полезные свойства 5 видов зелени

Фенхель эффективен при метеоризме у грудных детей, при первых проявлениях гриппа, при сбоях в работе кишечника, печени и почек. Противопоказан он беременным и кормящим грудью.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 16:50

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые из Германии предупредили об
Ученые разработали светящийся всеми
Софи Тернер и Джо Джонас поженились в
Компания Ford представила 600-сильную
Меган Маркл родила первенца
Названы полезные свойства 5 видов зелени
В Смоленской области женщина зарезала
Ирину Агибалову поставили в пример
Эксперт порекомендовал использовать
Татьяна Васильева получила
В Samsung отложили продажи гибкого
Ксению Собчак раскритиковали за пост о
Автомобиль Chevrolet Corvette C8 нового
Владимир Зеленский выразил
C могилы Юлии Началовой пропадают
У жительницы Канады чуть не разорвалась
Эксперт: При пожаре в самолёте у
Звезда «Дома-2» Алена Водонаева требует
Сын Дмитрия Шепелева и Жанны Фриске
Ученые рассказали о методах борьбы с
Анфиса Чехова осудила
Электрокар Porsche Taycan сняли без
Ясновидящая Саона рассказала о браке
Песков: Путин продолжает следить за
Эксперты рассказали о кнопочном
Ирина Шевчук едва не потеряла дочь
На YouTube опубликовали видео с
Агата Муцениеце заявила о переносе
Эксперты рассказали, какое количество
Поклонники Сенчуковой и Рыбина сравнили
Просмотреть все новости