Ирину Агибалову поставили в пример Татьяне Григорьевской
Ирину Александровну Агибалову поставили в пример Татьяне Владимировне Григорьевской. По мнению некоторых поклонников реалити-шоу «Дом-2», Рапунцель-старшая никудышная мать.
Ни для кого не является секретом, что судьба обеих наследниц Татьяны Владимировны складываются не очень успешно. Телезрители телестройки «Дом-2» по-прежнему вспоминают Ольге Рапунцель ее прежнюю работу, а также убеждены в том, что ее брак с Дмитрием Дмитренко на самом деле провальный, ведь мужчине так и не удалось помочь длинноволосой красавице «отмыться» от ошибок прошлого.
Неудачу в романтических вопросах потерпела и младшая дочь Григорьевской – Алена Савкина (Рапунцель –младшая). Известно, что 22-летняя звезда «Дома-2» осталась матерью-одиночкой, а все из-за того, что выбрала в Периметре не самую подходящую кандидатуру.
Впрочем, зрители убеждены, что родительнице Алены и Ольги Рапунцель на самом деле все равно на своих дочерей, а главной ее задачей на сегодняшний день является как можно больше заработать на реалити-шоу «Дом-2». В том числе, и за счет своих наследниц.
Сейчас поклонники «Дома-2» призывают Татьяну Владимировну образумиться и даже привели ей в пример еще одну известную телебабушку проекта, а если быть точнее, Ирину Александровну. Фолловеры напомнили Григорьевской, что в свое время Агибалова довольно удачно «пристроила» младшую наследницу Маргариту Марсо, которая сейчас даже переехала с новым мужем на Кипр.
Да и Ольга Гажиенко не без помощи матери повстречала своего супруга, которому совсем скоро подарит второго наследника.
Ни для кого не является секретом, что судьба обеих наследниц Татьяны Владимировны складываются не очень успешно. Телезрители телестройки «Дом-2» по-прежнему вспоминают Ольге Рапунцель ее прежнюю работу, а также убеждены в том, что ее брак с Дмитрием Дмитренко на самом деле провальный, ведь мужчине так и не удалось помочь длинноволосой красавице «отмыться» от ошибок прошлого.
Неудачу в романтических вопросах потерпела и младшая дочь Григорьевской – Алена Савкина (Рапунцель –младшая). Известно, что 22-летняя звезда «Дома-2» осталась матерью-одиночкой, а все из-за того, что выбрала в Периметре не самую подходящую кандидатуру.
Впрочем, зрители убеждены, что родительнице Алены и Ольги Рапунцель на самом деле все равно на своих дочерей, а главной ее задачей на сегодняшний день является как можно больше заработать на реалити-шоу «Дом-2». В том числе, и за счет своих наследниц.
Сейчас поклонники «Дома-2» призывают Татьяну Владимировну образумиться и даже привели ей в пример еще одну известную телебабушку проекта, а если быть точнее, Ирину Александровну. Фолловеры напомнили Григорьевской, что в свое время Агибалова довольно удачно «пристроила» младшую наследницу Маргариту Марсо, которая сейчас даже переехала с новым мужем на Кипр.
Да и Ольга Гажиенко не без помощи матери повстречала своего супруга, которому совсем скоро подарит второго наследника.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:33