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Ирину Агибалову поставили в пример Татьяне Григорьевской

Ирину Александровну Агибалову поставили в пример Татьяне Владимировне Григорьевской. По мнению некоторых поклонников реалити-шоу «Дом-2», Рапунцель-старшая никудышная мать.

Ирину Агибалову поставили в пример Татьяне Григорьевской

Ни для кого не является секретом, что судьба обеих наследниц Татьяны Владимировны складываются не очень успешно. Телезрители телестройки «Дом-2» по-прежнему вспоминают Ольге Рапунцель ее прежнюю работу, а также убеждены в том, что ее брак с Дмитрием Дмитренко на самом деле провальный, ведь мужчине так и не удалось помочь длинноволосой красавице «отмыться» от ошибок прошлого.

Неудачу в романтических вопросах потерпела и младшая дочь Григорьевской – Алена Савкина (Рапунцель –младшая). Известно, что 22-летняя звезда «Дома-2» осталась матерью-одиночкой, а все из-за того, что выбрала в Периметре не самую подходящую кандидатуру.

Впрочем, зрители убеждены, что родительнице Алены и Ольги Рапунцель на самом деле все равно на своих дочерей, а главной ее задачей на сегодняшний день является как можно больше заработать на реалити-шоу «Дом-2». В том числе, и за счет своих наследниц.

Ирину Агибалову поставили в пример Татьяне Григорьевской

Сейчас поклонники «Дома-2» призывают Татьяну Владимировну образумиться и даже привели ей в пример еще одну известную телебабушку проекта, а если быть точнее, Ирину Александровну. Фолловеры напомнили Григорьевской, что в свое время Агибалова довольно удачно «пристроила» младшую наследницу Маргариту Марсо, которая сейчас даже переехала с новым мужем на Кипр.

Да и Ольга Гажиенко не без помощи матери повстречала своего супруга, которому совсем скоро подарит второго наследника.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:33

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