Эксперт порекомендовал использовать сперму против морщин





Морщины разглаживаются после спермы из-за того, что в ней содержится антиоксидантное соединение спермин. Кроме того, такие маски полезны для тех, кто страдает от угрей и других повреждений кожи, заявил эксперт.Также специалист отметил благотворное воздействие самого полового акта на общее состояние лица, так как во время этого процесса улучшается кровообращение, регулируется уровень гормонов и ускоряется выработка коллагена.Наряду со спермой, аналогичным омолаживающим эффектом можно считать и опрыскивание лица холодной водой с добавлением кубиков льда - не менее 15 раз, подчеркнул Челси Льюис.