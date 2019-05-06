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Эксперт порекомендовал использовать сперму против морщин

Косметолог Челси Льюис, задействованный в бьюти-индустрии, порекомендовал использовать сперму против морщин. Стаж работы эксперта составляет 22 года, он сотрудничает с такими американскими звёздами, как актриса Гвинет Пэлтроу, модельер Стелла Маккартни, фотомодель Эрин О'Коннор.
Эксперт порекомендовал использовать сперму против морщин

Морщины разглаживаются после спермы из-за того, что в ней содержится антиоксидантное соединение спермин. Кроме того, такие маски полезны для тех, кто страдает от угрей и других повреждений кожи, заявил эксперт.

Также специалист отметил благотворное воздействие самого полового акта на общее состояние лица, так как во время этого процесса улучшается кровообращение, регулируется уровень гормонов и ускоряется выработка коллагена.

Наряду со спермой, аналогичным омолаживающим эффектом можно считать и опрыскивание лица холодной водой с добавлением кубиков льда - не менее 15 раз, подчеркнул Челси Льюис.



 
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Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 16:18

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