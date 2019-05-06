Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в трагедии в «Шереметьево»
Владимир Зеленский сегодня выразил соболезнования близким и родным, которые погибли в трагедии в «Шереметьево». Соответствующий пост новый глава соседней страны разместил на своей странице в Facebook.
Владимир Зеленский назвал человеческую жизнь наивысшей ценностью, которую нужно беречь. Об этом напоминают потери на фронте, трагические события, такие как теракт на Шри-Ланке, а также авиакатастрофа в «Шереметьево», - написал новоизбранный глава государства. Погибших не вернуть, поэтому Зеленскому и его команде остается только выразить слова соболезнования близким, память о которых теперь останется в сердцах.
Напомним, трагедия в столичном аэропорту «Шереметьево» произошла вчера вечером. Жертвами ЧП стал 41 человек, другие же пассажиры получили травмы различной степени тяжести.
Владимир Зеленский назвал человеческую жизнь наивысшей ценностью, которую нужно беречь. Об этом напоминают потери на фронте, трагические события, такие как теракт на Шри-Ланке, а также авиакатастрофа в «Шереметьево», - написал новоизбранный глава государства. Погибших не вернуть, поэтому Зеленскому и его команде остается только выразить слова соболезнования близким, память о которых теперь останется в сердцах.
Напомним, трагедия в столичном аэропорту «Шереметьево» произошла вчера вечером. Жертвами ЧП стал 41 человек, другие же пассажиры получили травмы различной степени тяжести.
Политика
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 15:33