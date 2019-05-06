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Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в трагедии в «Шереметьево»

Владимир Зеленский сегодня выразил соболезнования близким и родным, которые погибли в трагедии в «Шереметьево». Соответствующий пост новый глава соседней страны разместил на своей странице в Facebook.
Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в трагедии в «Шереметьево»

Владимир Зеленский назвал человеческую жизнь наивысшей ценностью, которую нужно беречь. Об этом напоминают потери на фронте, трагические события, такие как теракт на Шри-Ланке, а также авиакатастрофа в «Шереметьево», - написал новоизбранный глава государства. Погибших не вернуть, поэтому Зеленскому и его команде остается только выразить слова соболезнования близким, память о которых теперь останется в сердцах.

Напомним, трагедия в столичном аэропорту «Шереметьево» произошла вчера вечером. Жертвами ЧП стал 41 человек, другие же пассажиры получили травмы различной степени тяжести.



 
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Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 15:33

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