Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в трагедии в «Шереметьево»





Владимир Зеленский назвал человеческую жизнь наивысшей ценностью, которую нужно беречь. Об этом напоминают потери на фронте, трагические события, такие как теракт на Шри-Ланке, а также авиакатастрофа в «Шереметьево», - написал новоизбранный глава государства. Погибших не вернуть, поэтому Зеленскому и его команде остается только выразить слова соболезнования близким, память о которых теперь останется в сердцах.Напомним, трагедия в столичном аэропорту «Шереметьево» произошла вчера вечером. Жертвами ЧП стал 41 человек, другие же пассажиры получили травмы различной степени тяжести.