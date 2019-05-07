Названа польза от просмотров фильмов о Человеке-пауке

«Кроме того, просмотр фильмов о Человеке-пауке и Человеке-муравье помогает некоторым людям преодолеть инсектофобию – страх перед насекомыми», – констатировали учёные.





Предметом изучения специалистов стал цикл фэнтезийных фильмов «Мстители». Исследователи выяснили, что командная работа главных героев этих кинокартин, сотрудничающих друг с другом в целях спасения мира, благотворно влияет на психологическое состояние зрителей. Они видят перед собой пример настоящей дружбы, а также учатся справляться с жизненными трудностями.