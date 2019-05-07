Названы характерные качества практикующих медитацию людей





Первой американские ученые отметили духовность, предусматривающую стремление к чему-то трансцендентному и значимому. Медитация помогает развивать эту силу в случае, как восприятия человеком себя в качестве части Вселенной, так и его «общения» с высшими силами. Вторая характерная особенность – благодарность, что значит отказ от восприятия жизни и ее даров как должного.Люди, занимающиеся медитацией, внимательно относятся к окружающему миру, умеют оценивать его красоту и совершенство. Практика позволяет контролировать мысли, у человека проявляется стремление к расширению своих знаний, любовь к обучению. Медитирующие начинают осознавать, как много они еще не знают, поэтому становятся любопытными и пытаются познавать все новое. Во время выполнения определенных упражнений вырабатывается внимательность, заставляющая прислушиваться к звукам природы и собственному организму.