Эксперты рассказали о кнопочном телефоне Xiaomi Qin 1s с функциями AI и 4G





На интернет-ресурсах, публикующих обзоры мобильных телефонов и прочих подобных устройств, появилась информация об необычном гаджете. В телефон Xiaomi Qin 1s, несмотря на то, то это кнопочный аппарат, интегрирована технология искусственного интеллекта, а управление им осуществляется с помощью голоса.Телефон Qin 1s от Xiaomi, представленный прошлым летом, предназначен для тех людей, которым не нужен смартфон. Следует сказать, что к этой группе относятся не только перисонеры, но и все больше обеспеченных людей. Разработанный китайскими инженерами девайс сделан очень качественно и имеет отличный стильный дизайн.Также в телефоне присутствует поддержка двух SIM-карт и формата связи 4G. Также в гаджете есть голосовое управление и интегрированная в систему технология искусственного интеллекта. Еще одним плюсом является 2,8-дюймовый IPS-дисплей QVGA со сверхзащищенным стеклом Gorilla Glass. Заряда батареи мощностью 1480 мАч хватит надолго для комфортного пользования. Также в аппарате есть разъем USB Type-C (через него подключается зарядка), мини-разъем, стереодинамик AAC 1511 и поддержка microSD до 32 ГБ.Заключает список преимуществ «кнопочника» наличие программного обеспечения Mocor 5, основанном на Android и GB. В продаже есть четыре варианта расцветки корпуса, стоимость Xiaomi Qin 1s не превышает 4000 рублей.