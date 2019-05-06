У жительницы Канады чуть не разорвалась голова из-за аневризмы мозга
Жительница Канады чуть не погибла из-за аневризмы мозга, голова которой чуть не разорвалась, наполнившись кровью. Медикам пришлось погрузить девушку в кому, чтобы она смогла выжить.
Жительница Канады пожаловалась на сильную головную боль и внезапно потеряла зрение, после чего была срочно госпитализирована. Томография показала, разрыв кровеносного сосуда, в результате чего мозг девушки наполнился кровью. Перед тем, как погрузить пациентку в кому, медикам пришлось удалить ей часть кости головы размером с ладонь. Специалисты были уверены, что если девушка останется жива, то уж точно столкнется с тяжёлой формой инвалидности. Но как оказалось, жительница Канады оказалась весьма сильной и не просто выжила, но и сохранила полную подвижность. Единственным последствием аневризмы мозга стала эпилепсия.
Специалисты напомнили, что главным симптомом аневризмы является резкая головная боль, тошнота или рвота, нарушение зрения и потеря сознания. Данное заболевание лечат хирургическим вмешательством или лекарственными препаратами для восстановления кровотока и облегчения головной боли.
Жительница Канады пожаловалась на сильную головную боль и внезапно потеряла зрение, после чего была срочно госпитализирована. Томография показала, разрыв кровеносного сосуда, в результате чего мозг девушки наполнился кровью. Перед тем, как погрузить пациентку в кому, медикам пришлось удалить ей часть кости головы размером с ладонь. Специалисты были уверены, что если девушка останется жива, то уж точно столкнется с тяжёлой формой инвалидности. Но как оказалось, жительница Канады оказалась весьма сильной и не просто выжила, но и сохранила полную подвижность. Единственным последствием аневризмы мозга стала эпилепсия.
Специалисты напомнили, что главным симптомом аневризмы является резкая головная боль, тошнота или рвота, нарушение зрения и потеря сознания. Данное заболевание лечат хирургическим вмешательством или лекарственными препаратами для восстановления кровотока и облегчения головной боли.
В мире
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:16