Ученые рассказали о методах борьбы с «эпидемией» одиночества





Современное общество быстро развивается и все более совершенствуется. Однако, несмотря на все научные достижения, все больше людей жалуются на одиночество, в среде экспертов отсутствие друзей и близкого общения уже называют эпидемией.Американские исследователи назвали способы борьбы с чувством одиночества, так, наиболее эффективным из них является сознательное общение с другими людьми. При этом медики напоминают, что дискомфорт, вызванный одиночеством, может пагубно повлиять на психику человека, провоцируя различные заболевания. Изучив молодежь возрастом 18-22 года, ученые обнаружили тенденцию уменьшения количества времени, проведенного с друзьями или в беседе, совместных походов и развлечений.Эксперты рекомендуют молодежи, в первую очередь, самим стараться устанавливать больше контактов и теплых взаимоотношений. Для этого необходимо больше улыбаться и нести позитив. Отсутствие постоянного стресса благотворно скажется и на физическом здоровье, предотвратив воспалительные процессы.