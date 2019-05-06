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Ученые рассказали о методах борьбы с «эпидемией» одиночества

Эксперты изучили природу такого явления, как одиночество, в последнее время охватывающего все более широкую аудиторию. В рекомендациях ученых содержатся простые способы борьбы с этим неприятным явлением.
Ученые рассказали о методах борьбы с «эпидемией» одиночества

Современное общество быстро развивается и все более совершенствуется. Однако, несмотря на все научные достижения, все больше людей жалуются на одиночество, в среде экспертов отсутствие друзей и близкого общения уже называют эпидемией.

Американские исследователи назвали способы борьбы с чувством одиночества, так, наиболее эффективным из них является сознательное общение с другими людьми. При этом медики напоминают, что дискомфорт, вызванный одиночеством, может пагубно повлиять на психику человека, провоцируя различные заболевания. Изучив молодежь возрастом 18-22 года, ученые обнаружили тенденцию уменьшения количества времени, проведенного с друзьями или в беседе, совместных походов и развлечений.

Эксперты рекомендуют молодежи, в первую очередь, самим стараться устанавливать больше контактов и теплых взаимоотношений. Для этого необходимо больше улыбаться и нести позитив. Отсутствие постоянного стресса благотворно скажется и на физическом здоровье, предотвратив воспалительные процессы.



 
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Наука
Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 14:45

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