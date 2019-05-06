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Электрокар Porsche Taycan сняли без камуфляжа

В Интернете появились фотографии очередного электротранспорта от компании Porsche. Снимки предсерийного Taycan, производство которого начнется только в сентябре текущего года, выложили в сеть техноблогеры.
Электрокар Porsche Taycan сняли без камуфляжа

В сентябре 2019 года популярный автобренд Porsche намерен порадовать рынок транспортных средств новой моделью. Однако уже сейчас на интернет-ресурсах появились шпионские фото, изображающие модель Taycan без камуфляжа. Ранее подобные кадры уже появлялись, однако в предыдущих публикациях электрокар не был виден со всеми деталями из-за специальной пленки, маскирующей машину.

Сейчас стало очевидно, что в машине производитель изменил переднюю часть, полностью убрав ненужную решетку радиатора. Также в модели оказалась модифицированной форма фар, однако от конфигурации концепта Mission E инженеры компании решили не отступать.

В дверных панелях производитель встроил новые ручки, а общий вид новинки оказался довольно стильным и лаконичным. Так, сзади нет перегруженности излишними элементами, также нет в обновленном Taycan и имитации труб выхлопных газов, которые присутствовали в тестовой версии. В задних фонарях, скорее всего, установлены светодиоды для поворотных огней.



 
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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 14:31

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