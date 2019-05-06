Анфиса Чехова осудила интернет-пользователей, гневно комментирующих трагедию в «Шереметьево»

начала свой Instagram-пост Анфиса Чехова. Телеведущая отметила, что так делать – легко, а сориентироваться в экстренной ситуации, не потерять самообладания и не поддаться страху – это под силу единицам, и не нужно путать настоящую жизнь с кино.В конце своих размышлений Анфиса Чехова пожелала таким комментаторам никогда не оказаться в подобной ситуации, а также посоветовала заменить «непродуктивные» злобу и гнев на нечто более полезное – реальную помощь семьям погибших.К слову, многие Instagram-подписчики телезвезды не поддержали её мнение, отметив, что знаменитости легко контролировать свои эмоции, так как среди погибших нет её родных.