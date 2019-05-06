Анфиса Чехова осудила интернет-пользователей, гневно комментирующих трагедию в «Шереметьево»
Анфиса Чехова оставила на своей Instagram-странице продолжительный пост, которым осудила интернет-пользователей, гневно комментирующих трагедию в «Шереметьево» и обвиняющих тех, на кого СМИ уже заранее возлагают ответственность за произошедшее. Телеведущая выразила соболезнования семьям погибших и встала на защиту тех, кто не смог проявить себя героем в сложившейся ситуации.
«Легко сидеть в тепле за компьютером с чашкой вкусного чая, предварительно убедившись по телефону, что с родными всё в порядке, и набирать на клавиатуре комментарии, обрушивая свой «праведный» гнев на всех и вся», – начала свой Instagram-пост Анфиса Чехова. Телеведущая отметила, что так делать – легко, а сориентироваться в экстренной ситуации, не потерять самообладания и не поддаться страху – это под силу единицам, и не нужно путать настоящую жизнь с кино.
В конце своих размышлений Анфиса Чехова пожелала таким комментаторам никогда не оказаться в подобной ситуации, а также посоветовала заменить «непродуктивные» злобу и гнев на нечто более полезное – реальную помощь семьям погибших.
К слову, многие Instagram-подписчики телезвезды не поддержали её мнение, отметив, что знаменитости легко контролировать свои эмоции, так как среди погибших нет её родных.
«Легко сидеть в тепле за компьютером с чашкой вкусного чая, предварительно убедившись по телефону, что с родными всё в порядке, и набирать на клавиатуре комментарии, обрушивая свой «праведный» гнев на всех и вся», – начала свой Instagram-пост Анфиса Чехова. Телеведущая отметила, что так делать – легко, а сориентироваться в экстренной ситуации, не потерять самообладания и не поддаться страху – это под силу единицам, и не нужно путать настоящую жизнь с кино.
В конце своих размышлений Анфиса Чехова пожелала таким комментаторам никогда не оказаться в подобной ситуации, а также посоветовала заменить «непродуктивные» злобу и гнев на нечто более полезное – реальную помощь семьям погибших.
К слову, многие Instagram-подписчики телезвезды не поддержали её мнение, отметив, что знаменитости легко контролировать свои эмоции, так как среди погибших нет её родных.
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 14:38