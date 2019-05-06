Ясновидящая Саона рассказала о браке Наташи Королевой и Сергея Глушко

В последнее время начали распространяться слухи о трудностях в отношениях Наташи Королевой и Сергея Глушко. Одним из поводов стало то, что исполнительница назначила концерт на день своего рождения, хотя раньше она предпочитала этот праздник отмечать только с возлюбленным. Ясновидящая Саона решила рассказать, что происходит в браке у знаменитостей. Она сообщила, что Сергей Глушко в молодости перенес стресс из-за девушки, с которой он жил. Женщина хотела найти богатого мужчину и когда достигла цели, бросила возлюбленного. С тех пор Сергей Глушко решил поступать так же. Спустя время он познакомился с Наташей Королевой.Ясновидящая рассказала, что не видит каких-либо отношений между знаменитостями. Певица была влюблена в Сергея Глушко, но он преследовал собственные цели. Также Саона добавила, что исполнительница и ее возлюбленный постепенно будут отдаляться друг от друга.