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Ясновидящая Саона рассказала о браке Наташи Королевой и Сергея Глушко

Наташа Королева и Сергей Глушко всегда привлекали внимание публики. Сейчас ясновидящая Саона решила рассказать некоторые подробности брака исполнительницы и ее возлюбленного.

Ясновидящая Саона рассказала о браке Наташи Королевой и Сергея Глушко

В последнее время начали распространяться слухи о трудностях в отношениях Наташи Королевой и Сергея Глушко. Одним из поводов стало то, что исполнительница назначила концерт на день своего рождения, хотя раньше она предпочитала этот праздник отмечать только с возлюбленным. Ясновидящая Саона решила рассказать, что происходит в браке у знаменитостей. Она сообщила, что Сергей Глушко в молодости перенес стресс из-за девушки, с которой он жил. Женщина хотела найти богатого мужчину и когда достигла цели, бросила возлюбленного. С тех пор Сергей Глушко решил поступать так же. Спустя время он познакомился с Наташей Королевой.

Ясновидящая Саона рассказала о браке Наташи Королевой и Сергея Глушко

Ясновидящая рассказала, что не видит каких-либо отношений между знаменитостями. Певица была влюблена в Сергея Глушко, но он преследовал собственные цели. Также Саона добавила, что исполнительница и ее возлюбленный постепенно будут отдаляться друг от друга.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:24

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