АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Учёные: Хлопки по шее при появлении боли могут привести к смерти
EUR 72.31 USD 64.63
Курс валют на 01.05.2019

Ирина Шевчук едва не потеряла дочь после автомобильной аварии

Известная актриса Ирина Шевчук недавно была гостем на программе «Судьба человека». В эфире она рассказала об эмоциях, которые пережила, когда её дочь Александра попала в аварию.
Ирина Шевчук едва не потеряла дочь после автомобильной аварии

Происшествие произошло в 2013 году. Александра Афанасьева-Шевчук не справилась с управлением и врезалась в металлическое ограждение. В результате ДТП она получила открытую черепно-мозговую травму и впала в кому. Врачи две недели боролись за её жизнь, после было потрачено еще несколько месяцев на реабилитацию.

Как рассказала Ирина Шевчук, это был худший период в её жизни. Тогда она полностью осознала хрупкость человеческой жизни, и поняла, что все псевдоважные высказывания и социальный статус, по сути, не имеют никакого значения, поскольку в любой момент жизнь может прерваться. Она также подметила необходимость проявления сочувствия к окружающим, в независимости от их положения в обществе.

На программе присутствовала и дочь Шевчук, которая рассказала, что нечего не помнит про аварию. Однако она не желает ничего помнить, поскольку это худшее время в её жизни. Также Александра Афанасьева-Шевчук поделилась со зрителями своими молодыми взглядами на жизнь. Она не планировала становиться актрисой, поскольку получила экономическое образование. Однако после проведения проб в картину «Место под солнцем», в которую её взяли, она кардинально изменила свое мнение. Теперь актриса пытается держаться на уровне своей матери и стать достойным преемником.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 14:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Электрокар Porsche Taycan сняли без
Ясновидящая Саона рассказала о браке
Песков: Путин продолжает следить за
Эксперты рассказали о кнопочном
Ирина Шевчук едва не потеряла дочь
На YouTube опубликовали видео с
Агата Муцениеце заявила о переносе
Эксперты рассказали, какое количество
Поклонники Сенчуковой и Рыбина сравнили
Глава Xiaomi опубликовал некоторые
Анна Нетребко открыла свой секрет
Диетологи рассказали о пользе и вреде
В космос запустили смартфон Xiaomi
Андрей Разин обвиняет некую женщину с
Ученые нашли в океане бактерии,
Финалист «Голоса. Дети» Ержан Максим
Онколог из Красноярска доказала связь
Организаторам «Дома-2» предложили
Эксперты рассказали, как предотвратить
Станислав Ростоцкий не хотел утверждать
Google готовится к выпуску бюджетных
Звезду «Дома-2» Тату Абрамсон
Израильские врачи спасли отца Леонида
Учёные: Хлопки по шее при появлении
Названы главные причины поломки
Анджелина Джоли составила завещание
В Пушкине под Санкт-Петербургом нашли
Ольга Орлова ввела новые правила на шоу
В сгоревшем в «Шереметьево» самолёте
Skoda сообщила о продлении акционных
Просмотреть все новости