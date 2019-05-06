Ирина Шевчук едва не потеряла дочь после автомобильной аварии





Происшествие произошло в 2013 году. Александра Афанасьева-Шевчук не справилась с управлением и врезалась в металлическое ограждение. В результате ДТП она получила открытую черепно-мозговую травму и впала в кому. Врачи две недели боролись за её жизнь, после было потрачено еще несколько месяцев на реабилитацию.Как рассказала Ирина Шевчук, это был худший период в её жизни. Тогда она полностью осознала хрупкость человеческой жизни, и поняла, что все псевдоважные высказывания и социальный статус, по сути, не имеют никакого значения, поскольку в любой момент жизнь может прерваться. Она также подметила необходимость проявления сочувствия к окружающим, в независимости от их положения в обществе.На программе присутствовала и дочь Шевчук, которая рассказала, что нечего не помнит про аварию. Однако она не желает ничего помнить, поскольку это худшее время в её жизни. Также Александра Афанасьева-Шевчук поделилась со зрителями своими молодыми взглядами на жизнь. Она не планировала становиться актрисой, поскольку получила экономическое образование. Однако после проведения проб в картину «Место под солнцем», в которую её взяли, она кардинально изменила свое мнение. Теперь актриса пытается держаться на уровне своей матери и стать достойным преемником.